Накануне Дня семьи, любви и верности Сбербанк, «Платформа ОФД» и Яндекс.Маркет исследовали свадебные покупки

В День семьи, любви и верности по традиции играют много свадеб. В связи с этим, Сбербанк, сервис для выбора товаров Яндекс.Маркет и «Платформа ОФД» выяснили, сколько и на что тратят деньги женихи и невесты.

В день памяти святых Петра и Февронии, по традиции, увеличивается число желающих связать себя узами брака. Об этом напрямую свидетельствует исследование для проекта «СберДанные» (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных) о продажах свадебных товаров и услуг.

В частности, номера для новобрачных в июне заказывали в два с лишним раза чаще, чем в мае, рост продаж за месяц составил 115%. В среднем это обошлось новобрачным в 2220 рублей в июне, что на 5% меньше, чем в мае. Анализ был проведен на основе ежедневной обработки более 35 млн кассовых чеков, поступающих с каждой четвертой кассы в стране.

Также, по сравнению с маем, на 29% выросли покупки обручальных колец, а сам комплект украшений обошелся молодоженам в 7250 рублей. Этот средний чек по сравнению с маем вырос на 1%. Авто в июне жених и невеста арендовали в среднем за 5300 рублей, что на 10% больше, чем в мае. А вот количество заказов за месяц не изменилось.

Кроме того, заказывать столы в ресторанах и кафе для праздника с начала июня по начало июля стали на 22% чаще, чем месяцем раньше. При этом средний чек затрат в июне оказался на 4% ниже, чем в мае. Оплата стандартного заказа (из расчета на один стол) составила столько же, сколько и номер в гостинице, — 2220 рублей.

Также выросли и продажи шампанского. Покупок в июне было сделано на 10% больше, чем в мае, средний чек составил 375 рублей против 360,6 рубля (+4%).

На 50% увеличились продажи свадебных мужских костюмов за июнь по сравнению с предыдущим месяцем. Средний чек на наряд жениха в июне составил 14 500 рублей. Молодоженам пришлось потратить на костюм на 3% больше, чем если бы они приобрели его в мае. На 2% дороже обошлись июньским невестам и свадебные платья. Здесь средний чек составил 20 550 рублей, а рост количества покупок этой категории товаров за месяц — 52%.

Эту динамику подтверждают и аналитики Яндекс.Маркета. Они изучили спрос на сервисе на свадебные платья и свадебный декор с марта по июнь 2019 года. В половине случаев пользователи сервиса переходили в интернет-магазины по предложениям свадебных платьев не дороже 10 690 рублей, что почти вдвое меньше, чем средний чек, по данным Сбербанка. Чаще всего такими нарядами интересовались в начале апреля. По сравнению с тем же периодом в марте спрос вырос на 70%. Потом всплески спроса наблюдались в середине мая и середине июня. А вот свадебным декором (фигурками, реквизитом, украшениями для зала) активно начали интересоваться только в начале лета.

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