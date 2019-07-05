Первые четыре трамвайных вагона модели 71-619К, переданных Новосибирску правительством Москвы, прибыли в город. Еще 16 трамваев будут доставлены в Новосибирск в течение месяца. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе городской администрации.

«20 трамвайных вагонов модели 71-619К, выпущенных в 2001–2005 годах, переданы МКП «Горэлектротранспорт» («ГЭТ») на безвозмездной основе. Остальные 16 единиц будут доставлены в течение месяца», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

МКП «ГЭТ» планирует поэтапный выпуск вагонов на линию, после выполнения технического обслуживания.

Напомним, что 8 апреля МКП «ГЭТ» объявило конкурс на доставку в Новосибирск за 11,134 млн рублей 20 подержанных вагонов, которые безвозмездно предоставило правительство Москвы.

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