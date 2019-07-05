В Богучанском районе Красноярского края из-за паводка эвакуировали почти 40 человек

Власти Богучанского района Красноярского края в связи с паводковой ситуацией эвакуировали 37 человек. 12 из них поселились в пункте временного размещения (детский сад п. Октябрьский), остальных приютили родственники.

Как сообщает пресс-служба муниципального образования Богучанского района, из-за обильных дождей в Иркутской области и таяния снегов в горах повысился уровень воды в р. Чуна. Дома жителей Октябрьского сельсовета в Красноярском крае, расположенные на низменной территории, оказались в зоне подтопления. Причем вода продолжает прибывать.

По данным ГУ МЧС по Красноярскому края, на данный момент в трех муниципальных районах — Канском, Абанском и Богучанском — в результате выпадения осадков и подъема уровня воды в реках подтоплено более 100 приусадебных территорий и порядка 70 дачных участков. Социально-значимых объектов в зоне бедствия нет. Также подтоплен один участок автомобильной дороги в Абанском районе недалеко от населенного пункта Почет.

Во всех населенных пунктах подготовлены места временного размещения людей. Всего пунктов 9 общей вместимостью около 4 тыс человек. На месте работают и несут дежурство 208 сотрудников МЧС, 75 единиц техники, в том числе 23 плавсредства.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил жительнице Канска, которой он резко ответил на вопрос о возможном размытии дороги из-за паводка. Он сообщил, что вопрос с проезжей частью решен.

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