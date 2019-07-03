Александр Усс извинился перед жительницей Канска за излишнюю эмоциональность

Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил жительнице Канска, которой он резко ответил на вопрос о возможном размытии дороги из-за паводка. Он сообщил, что вопрос с проезжей частью решен.

Напомним, губернатор Красноярского края Александр Усс встретился в Канске с местными жителями, пострадавшими от паводка. Во время разговора жительница города эмоционально спросила главу региона, видел ли он состояние дороги в микрорайон, и что будет, если ее размоет.

В свою очередь, Александр Усс достаточно резко ответил на заданный вопрос. «Что вы хотите мне сейчас сказать, права мне качнуть? Я тоже вам могу качнуть. Если ее размоет, ее восстановят», — прокомментировал губернатор. Видео с его ответом было размещено в соцсетях и местных СМИ.

Чуть позже, как пишет ТАСС с ссылкой на начальника управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Елену Уляшеву, глава региона позвонил жительнице Канска, принес ей свои извинения за резкий ответ и сообщил, что вопрос по интересующей ее дороге уже решен.

«По этой дороге вчера Александр Усс дал поручения мэру Канска. Положили туда трубу, и вода сейчас уходит по ней. После того, как глава города доложил, что все поручения выполнены, губернатор позвонил женщине и сказал, что на сегодняшний день ее вопрос решен», — сказала Елена Уляшева.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, причиной подтоплений восточной части Красноярского края стала выпавшая за выходные дни более чем двухмесячная норма осадков. Уровень воды в реке Кан при норме в 3,5 метра поднялся примерно до 4,4 метров. В настоящее время уровень воды пошел на спад. На сегодняшний день в зоне паводка оказались более 200 дачных участков и около 140 придомовых территорий. Никто из жителей подтопленных территорий не пострадал, все были своевременно эвакуированы и сейчас в основном располагаются у родственников, частично – заселены в гостиницу.

«Цифры относительно подтопленных приусадебных участков и придомовых территорий пока окончательно не установлены, поскольку уровень воды еще колеблется. Ситуация находится под контролем, и мы исходим из того, что пик опасности пройден. Сейчас главная задача состоит в том, чтобы обеспечить сохранность имущества граждан, а затем помочь им надлежащим образом оформить документы для компенсации понесенного ущерба. По предварительным оценкам, общее количество пострадавших составляет порядка 300 человек, и вся необходимая помощь им будет оказана после того, как вода начнет уходить», — отметил Александр Усс.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что руководство Новосибирской области готово оказать помощь семьям из районов Иркутской области, которые пострадали в результате затопления. Глава региона Андрей Травников дал соответствующие поручения руководителям профильных ведомств.

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