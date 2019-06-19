НГУ стал вторым университетом РФ в мировом рейтинге QS World University Rankings

Опубликован очередной рейтинг лучших вузов мира –World University Rankings 2020. Его ежегодно составляет британская компания Quacquarelli Symonds.
Всего в рейтинг вошли 1001 вуз со всего мира. В этом году 25 строчек списка заняли российские институты. Бесспорным лидером оказался Московский государственный университет, который оказался на 84-й позиции рейтинга.
Следом за ним из российских вузов в списке разместился Новосибирский государственный университет, тем самым став лучшим сибирским институтом. НГУ занял 231-е место в рейтинге.
По информации пресс-службы университета, за год вуз поднялся в целом на 13 позиций (с 244 до 231 места), улучшив показатели «репутация в академической среде», «соотношение числа преподавателей и студентов» и «цитируемость публикаций сотрудников вуза».
Далее, на 234-ой строчке, расположился Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ).
Стоит отметить, что в топ-1000 также вошли еще три сибирских вуза: Томский госуниверситет (268-ая позиция), Томский политехнический университет(387-ая позиция) и Новосибирский государственный технический университет (801-ая позиция).
Ежегодно в исследовании оцениваются свыше 1,5 тыс высших учебных заведений по всему миру. Для составления рейтинга QS используют шесть показателей: репутация в академической среде (это основной критерий), отношение к выпускникам университета работодателей, цитируемость публикаций сотрудников вуза, соотношение числа преподавателей и студентов, а также относительная численность в университете иностранных преподавателей и студентов.
Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что на заседании комиссии Российской академии наук по научно-организационной поддержке был утвержден список базовых школ РАН, а также их координаторы. В список вошли пять образовательных учреждений Новосибирской области.