Руководство омского производственного объединения «Полет», входящего в состав ГКНПЦ имени Хруничева, заявило о значительном отставании в сроках изготовления тяжелой и легкой ракет-носителей «Ангара». Срок отставания от графика составил от трех месяцев до года, сотрудников предприятия лишили майской премии.

Об отставании в сроках изготовления «Ангары» сообщило РИА «Новости» со ссылкой на приказ, подписанный гендиректором «Полета» Виктором Шулико. По данным руководства омского предприятия, от производственных графиков изготовления со сроком сдачи в 2019 году отстает производство ракеты-носителя «Ангара-А5» и второй ступени ракеты-носителя «Ангара-1.2». Причинами «возникновения критической ситуации» в документе называются «слабая организация труда на рабочих местах», недостатки в работке конструкторского бюро «Салют» и отделе главного технолога, а также срыв сроков поставки комплектующих ракетным космическим заводом «Воронежский механический завод».

Работники «Полета» были лишены премий за май. Финансовые меры руководство предприятия объяснило тем, что «объем валовой продукции за май 2019 года не покрывает расходов на выплату им (работникам «Полета» — «КС») постоянной части заработной платы». В ГКНПЦ имени Хруничева подтвердили задержку в сроках производства ракет-носителей, но при этом отметили имеющиеся «предпосылки наверстать упущенное время». Позднее руководство «Полета» уточнило ТАСС, что отставания на самом деле нет, а смещенные сроки производства ракеты-носителя являются «внутренним производственным графиком». В соответствии с ним, завод выпустит продукцию на 6 месяцев раньше запланированного срока.

Напомним, в конце декабря прошлого года о предстоящем серийном производстве «Ангары» на «Полете» заявил побывавший в Омске с деловым визитом гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. По планам оно должно начаться в 2023 году. Напомним, в мае 2016 года стало известно о задержке на три месяца выпуска на «Полете» блоков для ракеты-носителя «Ангара-А5» тяжелого класса, в качестве причины назывались в том числе перебои с поставкой комплектующих. Позже, весной 2017 года, гендиректор «Полета» Михаил Остроушенко был дисквалифицирован в связи с «нарушением условий государственного контракта».

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