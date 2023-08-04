Стало известно имя нового начальника НПЦ «Полюс» Роскосмоса в Томске

Ольга Степанова
 
Стало известно имя нового начальника НПЦ
Андрей Агашев. Фото: Томская таможня

Новым директором акционерного общества «Научно-производственный центр «Полюс» назначен бывший начальник Томской таможни Андрей Агашев. Соответствующие данные были внесены в ЕГРЮЛ в четверг, 3 августа текущего года.

Андрей Агашев возглавлял Томскую таможню с 1 июля 2015 года по 28 июня 2020 года, однако организация была ликвидирована в связи с присоединением к кемеровскому ведомству. С 2016 года пост директора НПЦ «Полюс» занимал Сергей Русановский, на смену которому пришел Агашев.

Образованный в 1951 году НПЦ «Полюс» — предприятие госкорпорации «Роскосмос», входит в состав интегрированной структуры АО «Информационные спутниковые системы». Центр специализируется на создании бортового и наземного электротехнического оборудования и систем точной механики для авиакосмической и морской техники.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске назначен новый руководитель МП «Метро МиР».

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