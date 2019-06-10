Правительство Новосибирской области создаст новый футбольный клуб

На заседании правительства Новосибирской области принято решение о создании футбольного клуба «Новосибирск», учредителем которой станет региональное министерство физической культуры и спорта.

Как сообщает пресс-служба правительства НСО, проект распоряжения о создании ФК «Новосибирск» готовился в сжатые сроки, чтобы успеть подать заявку на лицензирование для участия в Первенстве России по футболу среди команд клубов профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне «Восток».

Как отметил заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков, региональным правительством принято решение о создании нового футбольного клуба по нескольким причинам, основная из которых неэффективное управление действующего руководства футбольного клуба «Сибирь».

Выразилось это, по словам Андрея Жукова, в первую очередь в спортивном результате сезона — занятое командой 18 место в первенстве Футбольной национальной лиги не позволило клубу «Сибирь» остаться в составе ФНЛ и впервые с 2005 года он вынужден перейти во второй дивизион соревнований – первенство ПФЛ в зоне «Восток».

Усиления требуют такие направления, как работа с болельщиками, повышение посещаемости домашних матчей команды, коммерческая деятельность клуба, развитие детско-юношеского футбола, селекционная работа.

В настоящее время в кратчайшие сроки планируется завершить процедуру создания некоммерческой организации, подать документы на лицензирование, затем будет представлена программа развития «ФК «Новосибирск».

Андрей Жуков подчеркнул, что главная задача футбольного клуба «Новосибирск» – по итогам предстоящего сезона вернуться в состав Футбольной национальной лиги.

«Ввиду того, что футбольный клуб «Сибирь» является действующей коммерческой спортивной организацией, власти не могли использовать известное и полюбившееся название, поэтому клуб назвали в честь областного центра», — прокомментировал заместитель губернатора.

Кроме того, в текущем спортивном сезоне власти планируют провести общественный опрос среди болельщиков о названии футбольного клуба и его логотипе. С учетом их мнения при необходимости клуб будет переименован до старта в сезон 2020-2021 годов.

В результате, правительство региона одобрило проект распоряжения Новосибирской области о создании автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Новосибирск».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил окончательный проект развития транспортной и инженерной инфраструктуры вокруг нового здания ЛДС и прилегающей территории. Создание спортивной инфраструктуры — один из приоритетов развития для Новосибирска до 2023 года, когда в городе будут принимать чемпионат мира по хоккею.

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