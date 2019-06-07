Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова подписали соглашение о сотрудничестве по созданию научно-образовательного центра (НОЦ) в регионе. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019). Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Задачей томского НОЦ станет интеграция университетов и академических институтов с предприятиями реального сектора экономики по ключевым направлениям четвертой промышленной революции: «Искусственный интеллект», «Большие данные», «Умный город», «4D-радар», «Точное земледелие» и другие.

«Мы в Томской области двумя руками поддерживаем и экономику знаний, и тех, кто идет по этому пути. За новой экономикой – инвестиции, рабочие места и высокотехнологичные рынки. А значит – будущее. И не только регионов, но и всей нашей страны», – подчеркнул Сергей Жвачкин.

Одним из первых шагов сотрудничества Томской области и Cognitive Technologies стало использование систем искусственного интеллекта для управления беспилотным сельхозтранспортом в аграрном секторе Томской области. Главы региона и компании планируют перенести этот опыт на другие отрасли экономики.

«Создание научно-образовательного центра мирового уровня полностью соответствует мировым трендам и является важнейшей инфраструктурной задачей в процессе внедрения инновационной продукции в производство. Он позволяет «с колес» внедрять революционные решения и технологии в реальные экономические проекты. Кроме того, подобные структуры позволяют объединить под одной крышей команды исследователей и разработчиков, что является чрезвычайно важным для создания качественного высокотехнологичного продукта», – заявила Ольга Ускова.

Томские власти и представители Cognitive Technologies также планируют уделить большое внимание подготовке конкурентоспособных исследовательских команд для выполнения научных исследований и разработок, ориентированных на приоритеты Стратегии научно-технологического развития России.

Напомним, что в рамках национального проекта «Наука», к 2024 году в России должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые обеспечат России место вхождение в пятерку крупнейших экономик мира.

Ранее на ПМЭФ-2019 губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов подписали соглашение о сотрудничестве в развитии экономического потенциала региона.

Cognitive Technologies — российская компания, занимающаяся разработкой и внедрением программного обеспечения. Она занимается разработкой искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств.Центральный офис Cognitive Technologies расположен в Москве.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – одна из наиболее крупных мировых экономических площадок. для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ Владимира Путина. В 2019 году регионы Сибири будут впервые за последние годы представлены единым мультимедийным стендом, основной идеей которого станет будущее экономики и промышленности СФО. Новосибирские проекты на форуме представляет делегация правительства Новосибирской области, в том числе заместитель губернатора Андрей Жуков, заместитель министра науки и инновационной политики региона Алексей Фурсов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. Делегацию возглавляет губернатор региона Андрей Травников. Главным проектом от Новосибирской области станет «Академгородок 2.0». Это план развития Новосибирского научного центра, включающий строительство крупных объектов – синхротрон в Кольцово, центры генетических технологий и нанотехнологий, электро-позитронный коллайдер и другие. В общей сложности 28 разработок, «призванных обеспечить технологический суверенитет России и ее научное лидерство». Поддерживать «Академгородок 2.0» в составе делегации будут председатель СО РАН Валентин Пармон, зам главного ученого секретаря Юрий Аникин, академики Валерий Бухтияров и Сергей Алексеенко.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.