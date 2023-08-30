Сбер и администрация г. Обь будут совместно развивать инфраструктуру города

Новосибирское отделение Сбербанка и администрация города Обь подписали соглашение о сотрудничестве в области решения приоритетных для города задач. Основными направлениями взаимодействия станут внедрение новых технологий и совместное развитие инфраструктуры.

Кроме того, Сбер сделает комплекс банковских услуг и льготных программ кредитования с господдержкой доступнее для бизнеса и жителей города.

«Сегодня город Обь по праву можно считать одним из самых развивающихся городов Новосибирской области, который становится важной точкой логистики. Сбер активно поддерживает проекты, направленные на развитие региональной промышленности, технологий и инфраструктуры, и мы уверены, что наше сотрудничество с городской администрацией даст ощутимые плоды уже в ближайшем будущем», — отметил управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Николай Шилов.

По словам главы города Оби Новосибирской области Павла Буковинина присутствие в городе “Сбербанка”, который занимает лидирующее положение не только в Новосибирской области, но и в России, очень важно.

«Мы заинтересованы в том, чтобы количество и качество банковских услуг улучшалось и росло, а инвестирование, необходимое нашим предпринимателям, увеличивалось. Уверен, что это соглашение принесёт определённые плоды для нашего города. С таким партнёром как Сбер, город Обь будет активнее развивать свою инфраструктуру», — подчеркнул мэр.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Сбер рассказал о зеленом кредитовании на ESG-конференции X Международного форума «Технопром–2023».