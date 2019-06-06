Региональный сосудистый центр появится в новосибирском Академгородке в рамках нацпроекта

Четвертый региональный сосудистый центр будет располагаться на базе центральной клинической больницы в Академгородке. Его строительство запланировано в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Как рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов во время пресс-конференции, региональный сосудистый центр в Академгородке будет четырехэтажным. Сейчас работы находятся на стадиях проектирования и закупки оборудования для строительства.

Создание полноценного регионального сосудистого центра предусмотрено в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», который входит в нацпроект «Здравоохранение».

В 2019 году финансирование федерального проекта составит около 1 млрд рублей — 250 млн из средств федерального бюджета и 731 млн — из областного.

В первую очередь, строители планируют привести в порядок помещения, где будет располагаться так называемое «тяжелое», специальное оборудование. Запустить сосудистый центр в работу хотят уже в 2020 году. Он будет обслуживать весь Советский район Новосибирска и Бердск.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что власти региона решили увеличить финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» более чем на 7,4 млрд рублей. Изменения были одобрены на заседании правительства губернатором Андреем Травниковым.

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