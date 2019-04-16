Финансирование здравоохранения в Новосибирской области увеличено на 7,4 млрд рублей

Власти региона решили увеличить финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» более чем на 7,4 млрд рублей. Изменения были одобрены на заседании правительства губернатором Андреем Травниковым.

По информации пресс-службы правительства НСО, по госпрограмме «Развитие здравоохранения» в 2019 году прибавка составит более 7 млрд рублей. Как отметил глава Новосибирской области, перед министерством здравоохранения стоит глобальная задача — выполнить все мероприятия госпрограммы в рамках национальных проектов.

По словам министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, в госпрограмму интегрированы национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография». В общей сложности, вместе с дополнительными средствами, на развитие здравоохранения в регионе будет направлено 53,2 млрд рублей. Затрагиваются, в частности, такие проекты, как «Старшее поколение», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Программа развития детского здравоохранения» и пр.

Так, в 2019 году запланирована вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Также, в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» будут переоснащены два региональных сосудистых центра и три первичных сосудистых отделения. А в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» власти хотят организовать четыре центра амбулаторной онкологической помощи и три региональных медицинских организации.

Среди других мероприятий – внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в 39 учреждениях, начало полетов санитарной авиации, приобретение автомобилей санитарного транспорта для ЦРБ, строительство ФАПов и другое. Особое внимание будет уделено вопросам подготовки и обеспечения квалифицированными кадрами.

Кроме того, Константин Хальзов обратил внимание, что одним из важных направлений работы минздрава является строительство перинатального центра, который способен существенно повлиять на снижение младенческой смертности.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что с 2019 по 2024 годы на реализацию региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области планируется направить 35,2 млрд рублей. Из них 8,4 млрд – средства федерального бюджета, 993 млн – деньги бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования области, и без малого 26 млрд рублей предоставит консолидированный бюджет региона.

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