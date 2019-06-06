Степан Солженицын проверил готовность СГК к началу летнего ремонта теплосетей Новосибирска

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Директор кемеровского аэропорта им. Алексея Леонова ушел в отставку
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Заместитель директора ГПНТБ СО РАН
Консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», заместитель генерального директора по развитию «ИнфоСофт»
Заместитель директора ГПНТБ СО РАН
Генеральный директор и владелец Сибирского офиса компании «ИНТАЛЕВ», эксперт по системам управления
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