Защищено: Степан Солженицын проверил готовность СГК к началу летнего ремонта теплосетей Новосибирска

Ольга Щетинкина
 
Степан Солженицын проверил готовность СГК к началу летнего ремонта теплосетей Новосибирска
Генеральный директор Сибирской генерирующей компании Степан Солженицын подчеркнул, что под особым контролем во время ремонтной кампании будут такие задачи, как координация работ с городскими властями по дорожной программе и своевременность благоустройства

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА