«Русская Фитнес Группа» (РФГ), управляющая в России сетью фитнес-клубов под брендом World Class, при участии UFC Russia, совместного предприятия российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с американской компанией UFC для развития индустрии смешанных боевых искусств (MMA) в России, договорились об открытии в России фитнес-клубов под брендом UFC Gym. С момента его основания в 2009 году было открыто более 150 клубов по всему миру. Об этом было объявлено в рамках мероприятий UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.

Договоренности предусматривают передачу РФГ эксклюзивного права на использование бренда UFG Gym в России. Под этим брендом РФГ намерена открыть десятки спортивных клубов в различных регионах страны с прицелом на более доступный сегмент по сравнению с World Class, говорится в пресс-релизе РФПИ. Запуск пилотных клубов в рамках совместного проекта предполагается в течение ближайшего года. Основным фокусом открываемых клубов будут фитнес услуги и занятия боевыми искусствами для взрослых и детей.

По данным РФГ, группа планирует за ближайшие 10 лет открыть 55 клубов UFC Gym в России. Речь идет как о собственных клубах, так и франчайзинговых.

«Если смотреть амбициозно, то эти форматы клубов мы видим в большинстве городов России. Сейчас стадия формирования итогового «продукта» по франшизе для РФ», — пояснил «Континенту Сибирь» директор по развитию франчайзинга РФГ Игорь Шашкин.

На сегодня среди городов Сибири клубы World Class работают в Новосибирске, Красноярске и Иркутске. В Новосибирске франчайзи клуба является крупный fashion-ритейлер Satico Group Тимура Саттарова и Ольги Гребенюк. Помимо World Class группа развивает универмаг LUKSE, является застройщиком ЖК «Монблан», а также недавно приобрела бывшие дилерские центры Toyota на Фрунзе и Ford/Mazda на Немировича-Данченко. В самой компании не комментируют, будут ли запускать в Новосибирске UFC Gym.

«Русская Фитнес Группа» оперирует сетями фитнес-клубов World Class и World Class Lite. В 1993 г. в Москве был открыт первый в России фитнес-клуб под брендом World Class. Сегодня РФГ является крупнейшей фитнес-корпорацией в России, оперируя 45 собственными и 47 франчайзинговыми клубами в 34 городах и 6 странах — России, Казахстане, Кыргызстане, Грузии, Турции и Монако. Основателем группы является Ольга Слуцкер, генеральным директором — экс-глава Microsoft в России Николай Прянишников. UFC — премиальный глобальный спортивный бренд и крупнейший мировой провайдер платных трансляций боев MMA. В 2018 году компания UFC отметила 25 лет со дня основания, на протяжении которых бренд организовал 400 мероприятий в 21 стране. UFC Gym — первый дочерний бренд UFC, крупнейшего международного организатора боев MMA (Mixed Martial Arts), рождённый в союзе с New Evolution Ventures (NeV), создателем многих глобально успешных фитнес-брендов.

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