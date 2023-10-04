Новосибирский фитнес-клуб Тимура Саттарова признали нарушившим законодательство

Ольга Степанова
 
Новосибирский фитнес-клуб World Class признан нарушившим Закон «О рекламе»
Тимур Саттаров. Фото Михаила Перикова

Комиссия Управления федеральной антимонопольной службы России по Новосибирской области признала ООО «ФИТНЕС КЛУБ» (World Class Новосибирск) нарушившим закон «О рекламе». Речь идет несанкционированных рекламных SMS-сообщениях. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Нарушение выразилось в том, что в соответствии с правилами, предусмотренными ООО «ФИТНЕС КЛУБ» (оператор клуба «World Class Новосибирск»), передача рекламных SMS-сообщений осуществляется только тем абонентам, которые заполнили и отправили форму на сайте ООО «ФИТНЕС КЛУБ», где они подтверждали свое согласие на получение рекламных сообщений. Но заявитель не заполнял представленную форму ООО «ФИТНЕС КЛУБ» и не давал своего согласия на отправку рекламной информации через SMS-сообщения.

«Отправка SMS-сообщения произошла в результате ошибочных действий должностного лица в нарушение установленного ООО «ФИТНЕС КЛУБ» порядка отправки SMS-сообщений», — говорится в сообщении УФАС.

Напомним, что фитнес-клуб World Class был открыт в Новосибирске в декабре 2017 года. Центр общей площадью около 3000 кв.м., расположившийся в ЖК «Монблан» в тихом центре города помимо тренажерного зала включает в себя два бассейна – детский и взрослый, хаммам, солярий, финские сауны и детский клуб.

По данным Rusprofile, учредителями ООО «ФИТНЕС КЛУБ» являются Тимур Саттаров и его супруга Ольга Гребенюк.  Кроме премиального фитнес-клуба «World Class Новосибирск» они являются владельцами брендов Marmalato и Sugarelle, универмага LUKSEкомпании-застройщика ЖК «Монблан», а также ряда других бизнес-проектов.

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