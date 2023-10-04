Комиссия Управления федеральной антимонопольной службы России по Новосибирской области признала ООО «ФИТНЕС КЛУБ» (World Class Новосибирск) нарушившим закон «О рекламе». Речь идет несанкционированных рекламных SMS-сообщениях. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Нарушение выразилось в том, что в соответствии с правилами, предусмотренными ООО «ФИТНЕС КЛУБ» (оператор клуба «World Class Новосибирск»), передача рекламных SMS-сообщений осуществляется только тем абонентам, которые заполнили и отправили форму на сайте ООО «ФИТНЕС КЛУБ», где они подтверждали свое согласие на получение рекламных сообщений. Но заявитель не заполнял представленную форму ООО «ФИТНЕС КЛУБ» и не давал своего согласия на отправку рекламной информации через SMS-сообщения.

«Отправка SMS-сообщения произошла в результате ошибочных действий должностного лица в нарушение установленного ООО «ФИТНЕС КЛУБ» порядка отправки SMS-сообщений», — говорится в сообщении УФАС.

Напомним, что фитнес-клуб World Class был открыт в Новосибирске в декабре 2017 года. Центр общей площадью около 3000 кв.м., расположившийся в ЖК «Монблан» в тихом центре города помимо тренажерного зала включает в себя два бассейна – детский и взрослый, хаммам, солярий, финские сауны и детский клуб.

По данным Rusprofile, учредителями ООО «ФИТНЕС КЛУБ» являются Тимур Саттаров и его супруга Ольга Гребенюк. Кроме премиального фитнес-клуба «World Class Новосибирск» они являются владельцами брендов Marmalato и Sugarelle, универмага LUKSE, компании-застройщика ЖК «Монблан», а также ряда других бизнес-проектов.

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