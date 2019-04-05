Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве и участии в преступном сообществе фигуранту дела бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова — экс-гендиректору ОАО «Региональные электрические сети» Сергею Ильичеву. Об этом 5 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 20 суток, то есть до 25 мая в отношении Ильичева Сергея Николаевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 210 УК РФ», — сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Отметим, что Ильичев на момент возбуждения дела и задержания других фигурантов находился за пределами России. Материалы дела будут рассмотрены в ближайшее время.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что Басманный суд Москвы санкционировал арест четверых фигурантов уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Судом удовлетворены ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая 2019 года в отношении Николая Степанова, Галины Фрайденберг, Александра Пелипасова и Максима Русакова. Фигурантам дела предъявлено обвинение в совершении преступлений по частям 2 и 3 статьи 210 и части 4 статьи 159 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения, мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения организованной группой).

Cергей Ильичев возглавлял «РЭС» на протяжении более 10 лет и покинул свой пост в феврале 2019 года.

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