В двух зонах Алтайского края снижены тарифы за услуги по вывозу ТКО

Властям Алтайского края удалось договориться с региональными операторами и снизить тарифы на вывоз и утилизацию ТКО в двух проблемных зонах региона, Славгородской и Рубцовской.

Как сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, на сегодняшний день властям удалось договориться с региональными операторами по двум зонам региона — Славгородской и Рубцовской. Для жителей этих территорий принято решение снизить плату за услугу «Обращение ТКО» за январь.

Стоит отметить, что изначально для Славгородской зоны был утвержден тариф 111,4 рубля, а для Рубцовской — 82,4 рубля с человека. На этих территориях цены на вывоз и утилизацию ТКО были самыми высокими в Алтайском крае. Теперь региональные операторы значительно снизили тарифы. Для Славгородской зоны — до 67,7 рублей с человека, а для Рубцовской – до 68,7 рублей.

По словам специалистов министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства края, работа в данном направлении будет продолжена.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение Министерству строительства и ЖКХ и управлению по государственному регулированию цен и тарифов региона совместно с региональными операторами выработать решение о снижении тарифов на вывоз и утилизацию ТКО в тех зонах, где уровень тарифов превышает средний по краю.

Добавим, Алтайский край разделен на семь зон — Алейскую, Барнаульскую, Бийскую, Заринскую, Каменскую, Рубцовскую и Славгородскую. Для каждой из них установлены свои тарифы на вывоз и утилизацию ТКО. Деятельность в них осуществляют 5 региональных операторов, которые выиграли конкурс.

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