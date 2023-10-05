Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников региональной энергетической комиссии (РЭК), регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Магнит» и компании «ЭКОС», подозреваемых в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с августа 2018 по декабрь 2022 года ряд должностных лиц РЭК, ООО «Магнит» и ЗАО «ЭКОС», действуя по предварительному сговору, значительно завысили стоимость договоров на транспортировку твердых коммунальных отходов, что привело к увеличению тарифа на обращение с ТКО для жителей Омской области. Ущерб, причиненный в результате мошеннической схемы, составил не менее 158,7 млн рублей.

«Проводятся допросы, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц. Кроме того, в настоящее время продолжается расследование другого уголовного дела, возбужденного следственным управлением в августе 2023 года в отношении сотрудников РЭК, подозреваемых в превышении должностных полномочий», — говорится в сообщении Следственного управления СК России по Омской области.

Напомним, что в 2021 году ФАС РФ после проверки омской прокуратуры обязала региональную энергетическую комиссию проанализировать фактические расходы на транспортировку мусора в 2019 году регоператора ООО «Магнит». Согласно данным прокуратуры, в тариф было заложено обслуживание всех населенных пунктов Омской области. При этом регоператор не обеспечил вывоз мусора в ряде населенных пунктов. Именно это послужило причиной роста тарифа 2021 года, основанного на расчетах за 2019 год.

Тогда в арбитражном суде Москвы компания доказала, что стоимость транспортировки ТКО не может быть изменена, соответственно, тарифообразование происходило в рамках законодательства.

Новосибирское ООО «Магнит», руководство которого, как и в случае с бывшим регоператором «Экологией-Новосибирск», связывали с группой «ВИС», стало регоператором по обращению с ТКО в Омской области в июле 2018 года, сменив регион прописки. На конкурс «Магнита» по вывозу мусора подала заявку лишь одна компания — ЗАО «Экос», работающая на территории ХМАО и ЯНАО.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что «Экология-Новосибирск» взыскивает с Новосибирской области почти 300 млн рублей.