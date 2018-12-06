Управление капитального строительства Новосибирской области объявило конкурс на создание ПСД новой ледовой арены. Начальная цена — 150 миллионов рублей. Информация о лоте представлена на сайте госзакупок.
На сайте госзакупок опубликован конкурс на разработку проектно-сметной документации по объекту «Многофункциональная ледовая арена по улице Немировича-Данченко в городе Новосибирске». Начальная цена лота — 150 110 768 рублей. Средства предоставит бюджет Новосибирской области. Конкурс стартовал 30 ноября, итоги будут подведены 24 декабря. Заказчиком выступает управление капитального строительства Новосибирской области.
Конкурсантам необходимо подтвердить заявку суммой в 7 505 538 рублей, а после подтвердить исполнения контракта 15 011 076 рублями. Сформировать проектно-сметную документацию необходимо будет за 6 месяцев.
Напомним, что правительство Новосибирской области проводило конкурс по разработке проекта ледовой арены. Цена лота составляла 150 миллионов рублей, а победителем стал московский проектный институт «Арена», который уже имел опыт создания масштабных спортивных объектов.
Ранее был проведён конкурс на подведение электрических сетей к месту строительства новой ледовой арены на сумму более 62 миллионов рублей. Победителем было признано акционерное общество «Региональные электрические сети».