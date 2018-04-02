Объявлен конкурс на разработку проекта ледовой арены в Новосибирске

Министерство строительства Новосибирской области начало поиск подрядчика для проектирования здания нового ледового дворца спорта, в котором в 2023 году пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею.

На сайте госзакупок 30 марта появилось объявление о начале приема со 2 апреля заявок для участия в открытом конкурсе на «выполнение работ по проектированию объекта «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске». Датой окончания подачи заявок обозначено 24 апреля, а рассмотрят их спустя два дня. Цена контракта – 96,1 млн рублей из областного бюджета. Работы необходимо выполнить до 20 октября текущего года.

Комплекс расположится за метромостом на земельном участке площадью 114,12 кв. м. От берега реки Обь участок удален примерно на 300 метров. Как поясняется в описании комплекса, он будет предназначен не только для хоккейных матчей, но и для соревнований по фигурному катанию, по силовым единоборствам и по игровым видам спорта (волейболу, баскетболу, бадминтону, гандболу и мини-футболу, спортивной и ритмической гимнастике, спортивным танцам, борьбе, тяжелой атлетике и боксу). Кроме того, на базе дворца будут проходить концерты, выставки, форумы и конференции. Само здание ледовой арены будет включать в себя большую арену с вместимостью 10 тыс. зрителей и малую арену на 1 тыс. человек. Основная, большая, арена станет местом проведения крупных соревнований и выставок. Малая же станет тренировочной. Автостоянка должна вместить не менее 1,9 тыс. автомобилей. Тем не менее в документе подчеркивается, что эти показатели указаны ориентировочно и подрядчик может допустить изменения в процессе проектирования.

Территория вокруг ЛДС должна быть благоустроена и располагать зеленой зоной для отдыха, аллеями для пробежек, катания на велосипедах, роликах.

На минувшей неделе во время встречи генерального менеджера хоккейного клуба «Сибирь» Кирилла Фастовского с болельщиками стало известно, что старт строительства ЛДС намечен на начало 2019 года. В мае же этого года ожидается подтверждение того, что МЧМ-2023 по хоккею пройдет в Новосибирске.

Напомним, что ранее заявлялось, что в бюджете НСО на 2018 год уже заложено на 150 миллионов на разработку проектно-сметной документации ледового дворца спорта.

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