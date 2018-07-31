Через пять лет в Новосибирске должен пройти молодежный чемпионат мира по хоккею. Основная задача, которую сейчас ставит перед собой исполнительная власть — строительство ЛДС и прилегающей к нему инфраструктуры. Но несмотря на наличие общего понимания того, что нужно сделать, пока нет ни точных цифр, ни готовой проектной документации, хотя о намерениях по строительству объекта было известно еще в 2016 году. Пока нет и планов подготовки всего города к событию международного уровня.

«Вы это заслужили»

Напомним, что план строительства нового ледового дворца спорта в Новосибирске был сформулирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2016 году, когда заявку на проведении молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею в центре Сибири одобрили в Кёльне. Тогда же проект ледовой арены на конгрессе международной федерации хоккея представляли Владимир Городецкий, занимавший пост губернатора региона, и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Предыдущий глава региона тогда заявлял, что строительство новой арены должно начаться уже в 2019 году.

Изначально предполагалось, что ледовая арена будет построена в пойме реки Оби на левом берегу, вблизи Горского микрорайона. Однако условия проекта тогда предусматривали участие в нем инвестора. Город на безвозмездной основе должен был перезонировать и передать инвестору 30 га земли, на которых последний построил бы жилье, что стало бы для него источником дохода. Предполагалось, что часть прибыли он должен был вложить в строительство стадиона. Но в этом случае город был бы обязан обеспечить новый жилмассив школами, больницами и другими социальными объектами, естественно, за счет бюджета.

Осенью 2017 года депутаты горсовета отказали в перезонировании участка рядом с горским жилмассивом. Это привело к продолжению поиска площадок для размещения ЛДС. К началу 2018 года у города было несколько альтернативных вариантов — строительство рядом с Экспоцентром, на территории сада Мичуринцев, в военном городке и территории аэропорта «Северный». Последний вариант был предложен экс-главой Новосибирской области Виктором Толоконским.

12 января 2018 года депутаты городского совета, мэрия Новосибирска и областное правительство пришли к соглашению по месту для строительства ледовой арены. На заседании совета депутатов Новосибирска в присутствии врио губернатора области Андрея Травникова и мэра города Анатолия Локтя первоначально выбранная площадка рядом с Горским жилмассивом была признана наиболее удачной для размещения арены.

Правда, при этом изменилась схема финансирования строительства объекта. В настоящее время предполагается строить арену на бюджетные деньги, без привлечения инвестора. Жилая застройка на этом участке не предполагается.

«Безусловно, вопрос затрат очень важен. Сложилось так, что все критерии говорят в пользу именно этой площадки. В результате обсуждения в широком составе сегодня это решение было поддержано», – объяснил причины выбора Андрей Травников.

«Лучшего места, кроме как рядом с перспективной станцией метро «Спортивная», мы не найдем. Начиная с 60-х годов, эта территория генпланом города рассматривалась как место для размещения спортивного кластера с крупными общегородскими спортивными объектами», — напомнил в рамках расширенного заседания совета общественной палаты региона 27 июля и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов.

2 июля 2018 года в Москве на встрече с Владимиром Путиным Андрей Травников, в числе прочих вопросов, обсудил с президентом строительство Ледового дворца спорта в Новосибирске. И уже, через неделю, 9 июля, регион с рабочим визитом посетил президент федерации хоккея России Владислав Третьяк. Во время совещания с врио губернатора области и представителями исполнительной власти региона он обратил внимание на необходимость строительства ледового дворца, который будет соответствовать международным стандартам.

«Вы это заслужили, у вас прекрасная команда и болельщики. Для развития хоккея есть все. Проведение чемпионата мира среди 20-летних это большое событие, второе по значимости после чемпионата мира», — подчеркнул Третьяк.

Президент федерации хоккея России обратил внимание и на то, что с согласованием города, принимающим МЧМ -2023 года, возникали проблемы на международном уровне, так как Новосибирск значительно удален от Европы, и участники «побаиваются сюда лететь». К тому же, сказался и допинговый скандал, разгоревшийся вокруг России несколько лет назад. Тем не менее, международная ассоциация хоккея все же решила проводить МЧМ-2023 в Новосибирске.

«Самое главное, что нам нужно — провести чемпионат на самом высоком уровне и по международным стандартам. Хотелось бы сказать, что уже сейчас надо подумать о логотипе и символе. Это лицо чемпионата. Нужно провести конкурс в масштабе всей страны», — выразил свои пожелания Владислав Третьяк.

Кроме того, он попросил не экономить на комфорте для зрителей – оборудовать новую ледовую аренную большим информационным кубом и всех зрителей мягкими креслами. «Не только VIP-ложу», — уточнил президент федерации хоккея России.

Андрей Травников, заверил, что учел все замечания Владислава Третьяка. Однако отметил: выполнить все задуманное в сжатые сроки можно только при стабильном, гарантированном финансировании из федерального бюджета.

Арена «на бумаге»

Вопросы, касающиеся строительства ЛДС, были дополнительно вынесены на рассмотрение в рамках расширенного заседания совета Общественной палаты региона 27 июля. «Вопрос строительства в Новосибирске новой ледовой арены был сформулирован президентом РФ в 2016 году. В начале 2018 года было определено, что финансирование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. И президент РФ дал поручение поддержать начинания Новосибирской области», — напомнил и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов.

Однако, по его словам, всесторонняя поддержка на федеральном уровне, в том числе и финансовая, обязывает правительство региона не только выдержать подготовку к МЧМ и строительство ЛДС в сжатые сроки, но и соблюсти все требования к качеству и эффективному расходованию бюджетных средств.

За достаточно сжатые сроки в Новосибирске необходимо возвести ледовую арену, вместимость которой насчитывает 10,5 тысяч мест. Предполагается, что зрительские места в ЛДС будут расположены на третьем уровне, он, в свою очередь будет состоять из нескольких ярусов.

«В верхнем ярусе для зрителей предусмотрено 4,4 тысячи мест, нижний более трех тысяч, VIP-ложа — 500 мест, и трансформируемые зрительные места на нижнем уровне — две тысячи», — перечислил Дмитрий Тимонов.

На третий уровень зрители смогут подняться со второго, где будут расположены входы в ледовый дворец по всему периметру здания. Второй уровень будет оборудован гардеробами, санузлами и предприятиями общественного питания. На нулевой планировочной отметке ледовой арены будет расположена основная спортивная обслуживающая инфраструктура.

Возле ЛДС, по словам Тимонова, планируется разместить 700 парковочных мест, еще 1,2 тысяч мест предложено создать между эстакадой метромоста и дамбой Октябрьского моста.

«В дальнейшем возможно использование этой автостоянки в качестве перехваточной парковки, расположенной вблизи станции метрополитена», — сообщил Дмитрий Тимонов.

В качестве оформления фасада ледовой арены проектировщики предложили объединить логотип хоккейного клуба «Сибирь», — снежинки — со следом, который оставляют коньки на льду. Фасад ледовой арены оформят из стекла различного тонирования. За счет того, что его установят под различными углами, проектировщики надеются добиться определенной игры цвета на фасаде.

По убеждению и.о. начальника управления архитектуры минстроя области, одним из самых важных аспектов ледовой арены является соблюдение требований безопасности. Арену оборудуют периметром безопасности: проход на территорию ЛДС будет осуществляться через теплые входные павильоны с рамками металлоискателей и сканирующим оборудованием.

Угроза подтопления и судьба ЛДС

Несмотря на наличие преимуществ у проекта ледовой арены, в деловых и властных кругах активно обсуждаются вопросы эффективности работы ЛДС после проведения МЧМ. Более того, выяснилось, что прежде, чем говорить о каком-либо строительстве ЛДС, необходимо «вывести» территорию из зоны однопроцентного паводка, который может свести на нет все старания и миллиардные инвестиции в спортивный объект. Об этом сообщил главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов 27 июля на заседании общественной палаты.

«Вся эта территория подвержена однопроцентному паводку и поэтому требуется ее поднятие на пять метров. Для этого нужно примерно полмиллиона кубометров грунта. Взять его неоткуда, карьера у нас нет. Мы будем обсуждать этот вопрос с эклогами и недропользователями: возможно ли взять этот грунт из русла Оби. Но в этом есть большие сомнения. Если возить полмиллиона кубометров КАМАЗами, для этого нужно около полутора — двух лет. Это проблема и ее надо решать очень оперативно», — уверен главный архитектор.

Свои сомнения в эффективности грандиозной стройки и представители Общественной палаты. Так председатель комиссии по вопросам ЖКХ, градостроительства, дорожного комплекса Общественной палаты НСО Светлана Заикина вполне справедливо поинтересовалась, сможет ли город после проведения МЧМ использовать ЛДС так, чтобы он вышел на самоокупаемость и не стал «чемоданом без ручки» для Новосибирской области.

«Сможем ли мы потом использовать на полную мощность ледовую арену такой вместимости, чтобы она не оказалась «белым слоном»?» – обратилась к представителям власти Светлана Заикина.

Руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заверил, что ледовая арена подразумевает проведение не только спортивно-массовых мероприятий, но и концертов, а также шоу различных уровней и ярмарок. Однако пока неясно, какие именно шоу и концерты там будут проводить, и кто будет этим руководить.

«Мы понимаем, что содержание такой арены — это очень дорогостоящее мероприятие, поэтому я уверен, что этот вопрос будет обсуждаться. Возможно, будет создана дирекция или управляющая компания. В идеале, конечно, нужна самоокупаемость ЛДС. Если у нас средняя наполняемость составит 200 дней в году, то тогда можно выходить на самоокупаемость и прибыль. Это отдельная работа, большая глава в эксплуатации. Но то, что это предусмотрено проектом — 100%», — сообщил на заседании Общественной палаты Сергей Ахапов.

Примечательно, что окончательного решения о том, на чей «баланс» (областной или городской), встанет дорогостоящий дворец спорта, пока нет. Об этом сообщил на встрече с журналистами 26 июля мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопрос «КС».

«Строить объект будет область. Но окончательно решения, как дальше сложится его судьба, и кто его будет обслуживать, пока нет. Не хочется никого обижать, но не секрет что перед чемпионатом мира по футболу некоторые субъекты РФ построили стадионы, наполняемость которых сопоставима с численностью населения города. Что они будут с этим делать дальше, я не знаю. Но мы точно знаем, как использовать ЛДС», — выразил уверенность мэр Новосибирска. Однако об этом знании он также пока не рассказал широкой общественности.

«Нет понимания»

Строительство ЛДС не может рассматриваться отдельно от планов развития прилегающей инфраструктуры: улично-дорожной сети, станции метрополитена, а также благоустройства прилегающей территории. Об этом в частности говорил Дмитрий Тимонов на заседании общественной палаты региона.

«Строительство этих объектов относится к полномочиям мэрии Новосибирска. Но мы со стороны области будем оказывать финансовую и организационную поддержку», — заверил Тимонов.

Он уточнил, что по предварительной оценке общая протяженность реконструированных и новых дорог составит около шести километров. Кроме того, будет расширена дамба Октябрьского моста, построена система сбора и очистки поверхностных стоков и станция метро «Спортивная».

По предварительной оценке мэрии Новосибирска общий объем вложений только в городскую инфраструктуру, прилегающую к ЛДС, превышает 6,235 млрд рублей. Так, строительство станции «Спортивная» по экспертной оценке обойдется бюджету в 1,2 млрд рублей, строительство и реконструкция автодорог в 1,6 млрд. рублей. Аналогичная сумма нужна для строительства системы сбора и очистки поверхностных стоков. Благоустройство прилегающей территории обойдется бюджету в 1,5 млрд, подземно-надземный пешеходный переход — в 335 млн рублей.

«Эти цифры носят экспертный, оценочный характер, — предупредил Тимонов. — Они будут уточняться. По госконтракту срок завершения проектирования 20 октября 2018 года. Только после этой даты мы сможем с вами говорить о каких-то конкретных стоимостях, потому что пока все носит предварительный характер. Крайний срок включения в федеральную адресную программу по финансированию — 28 ноября 2018 года. От этого у нас зависят жесткие сроки по подготовки проекта. Времени у нас крайне мало».

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов в ходе упомянутого заседания Общественной палаты рассказал, что помимо прочего планируется реконструкция площади Лыщинского и дороги, которая идет к пляжу «Наутилус», а также дамбы Октябрьского моста.

«Что касается станции метро «Спортивная», то на сегодня с «Новосибирским метрополитеном» проработаны все планировочные решения, ведется работа по дизайнерскому оформлению архитектурных решений. Необходимо, чтобы весь комплекс вместе с ЛДС и станицей метро были выполнены в одном стиле и соответствовали друг другу».

Он подчеркнул, что строительство станции «Спортивная» будет вестись без перерыва движения. Саму станцию оснастят тепловыми завесами. Помимо этого, по словам Дронова, планируется сделать проект благоустройства территории рядом со станцией метро.

Безусловно, пока все внимание областной и городской власти сосредоточено на строительстве ЛДС и прилегающей инфраструктуры. Однако стоит учитывать, что притязания на международный уровень подразумевают качество дорог, доступность общественного транспорта, достаточное количество гостиниц и внешний вид фасадов зданий во всем городе. Непонятно, как и за чей счет будут готовить Новосибирск к событию международного уровня и будут ли это делать вообще. Эти аспекты, по словам Анатолия Локтя, еще не рассматривались. Хотя он и признал, что подготовка к чемпионату мира должна идти комплексно.

«Сейчас я наметил провести совещания, где я заслушаю профильные подразделения. Пока у нас нет понимания четкого объема работ и объемов финансовых затрат. Но мы это сделаем буквально в августе 2018 года. Сегодня мы занимаемся метрополитеном, так как важна транспортная доступность. По дорожной инфраструктуре мы провели также несколько совещаний. Нам необходима не только серьезная реконструкция дорожного покрытия. Тем не менее, рассмотреть вопрос нужно шире, в том числе и о наличии наших гостиничных комплексов, хотя они достаточно развиты в городе. Мы даже представляем, какое количество посетителей они могут принять. Но нужно понять, хватит все-таки этих гостиничных мест или нет», — резюмировал мэр Новосибирска.

Пока власти города и области сходятся только в одном — времени для строительства ЛДС и прилегающей инфраструктуры и подготовки города к МЧМ осталось «в обрез». Тем более, что в отличие от объемов финансирования сроки сдачи объектов уже известны: многофункциональную ледовую арену необходимо построить и ввести в эксплуатацию до 20 июня 2022 года, станцию метро «Спортивная» — до 15 апреля 2022 года, автомобильные дороги до 1 октября 2021 года, системы сбора и очистки стоков до 1 октября 2021 года, благоустройство территории до июня 2022 года.

«КС» будет следить за развитием ситуации.

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