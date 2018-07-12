Для строительства четвертого моста в Новосибирске будет изъято около 170 участков

В минтрансе Новосибирской области сегодня сообщили о подписании первых документов об изъятии земельных участков, попадающих в зону строительства моста, но заверили, что при изъятии будут учтены интересы собственников.

Несмотря на то, что федеральный центр до сих пор не направил в Новосибирскую область первый транш на строительство четвертого моста через Обь, в Новосибирске ведутся подготовительные работы к возведению переправы. Так, 12 июля врио главы минтранса Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил, что накануне подписаны первые документы об изъятии земельных участков в зоне будущей стройки. По словам министра, к настоящему времени департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области принял уже 80 приказов об изъятии земель и в ближайшее время ожидается еще подписание двух. В целом же за два года стройки власти изымут 170 участков. Костылевкий особо подчеркнул, что размер возмещения за земельные участки будет определен через независимую оценку, которую сделает оценочная организация, не зависящая от органов государственной власти субъекта РФ. Когда собственник получит деньги, то он самостоятельно приобретает жилье. Сроки передачи объекта и выплата возмещения не могут превышать полугода.

«Согласно закону, при расчете размера возмещения для каждого участка учитывается рыночная стоимость самого участка, объектов, расположенных на нем, убытки, причиненные изъятием, в том числе и убытки по обязательствам перед 3-ми лицами и упущенная выгода, – пояснил глава минтранса. – Для того, чтобы процедура изъятия была более понятной и согласованной, мы будем работать с каждым жителем».

Напомним, информация об изъятии первых земельных участков появлялась еще осенью прошлого года, однако в январе 2018-го эти приказы были отменены, а врио губернатора Андрей Травников говорил, что департамент сделал этот шаг «несвоевременно».

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