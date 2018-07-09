Владимир Путин назначил генералов силовым ведомствам Сибири

Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых изменениях в региональных силовых ведомствах. Кадровые перестановки коснулись и тех органов, которые расположены на территории СФО.

Как следует из последнего указа президента России Владимира Путина о кадровых перестановках в федеральных государственных органах, Западно-Сибирским транспортным прокурором стал омич Денис Костенко. Ранее он служил на этом посту в статусе исполняющего обязанности, будучи до отставки начальника его первым заместителем с 2007 года. Напомним, что Костенко получил это место после того, как его предшественник Сергей Феоктистов был назначен в июне прошлого года на должность заместителя начальника Главного организационно-аналитического управления – начальника организационного управления Генеральной прокуратуры. Позже, со 2 марта 2018 года, его переназначили на должность руководителя главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ.

Место руководителя ГУ СК РФ по Красноярскому краю, которое с апреля было занято и.о. главы, теперь официально утверждено. Так, Путин перевел на эту должность генерал-майора юстиции Андрея Потапова. Аналогичную должность он занимал в Тыве с 2014 года.

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