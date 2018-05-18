Александр Усс может перейти в новое правительство РФ

Появилась информация, что врио губернатора Красноярского края Александр Усс вскоре может возглавить министерство науки и высшего образования РФ, которое было образовано из минобрнауки России путем разделения последнего на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на участников собрания ректоров ведущих вузов.

Вероятно, руководитель ликвидируемого Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков все-таки получит кресло главы субъекта СФО, которое ему не раз пророчили в ходе осенних кадровых перестановок в губернаторском составе. Так, портал Ura.ru сообщил, что Котюков, являясь уроженцем Красноярска, может стать главой Красноярского края, а нынешний врио губернатора Александр Усс перейдет на федеральную должность министра науки и высшего образования России.

Источник пишет, что рокировка вызвана критикой Котюкова со стороны учёного сообщества за формализацию науки, в то время как Усс имеет реальное отношение к науке, являясь доктором юридических наук и профессором Сибирского Федерального Университета.

«Все это время управляли так называемые эффективные менеджеры, которые к науке вообще никакого отношения не имели. Реальная оценка работы ученых была заменена чисто формальными показателями. На сами исследования деньги не выделялись, зато требовали научные статьи», — цитирует издание ведущего научного сотрудника института социологии РАН Леонтия Бызова.

Впрочем, имя Михаила Котюкова все равно присутствует среди кандидатов на должность главы нового министерства. Ранее источники «КС» делились, что на сегодня выделяются кандидатуры заместителя министра образования и науки РФ Григория Трубникова и главы ФАНО Михаила Котюкова. Один из собеседников также назвал кандидатуру генерального директора Российского научного фонда Александра Хлунова. Источник, близкий к руководству РАН уверен, что самые лучшие шансы у Григория Трубникова. Вместе с тем, источник, близкий к руководству института полупроводников СО РАН отметил, что если министром науки станет Михаил Котюков, «продолжится система ФАНО».

Михаил Котюков начинал политическую карьеру в администрации Красноярского края. В 2008 году был министром регионального минфина, а в 2010 году перебрался в Москву, где в 2012-м стал заместителем министра финансов Антона Силуанова. В 2013 году премьер-министр Дмитрий Медведев назначил его руководителем созданного тогда ФАНО. К слову, Котюков был одним из выпускников недавно завершившихся «курсов для будущих губернаторов» вместе с главами Новосибирской и Омской областей. Отметим, что Александр Усс свою политическую карьеру вне Красноярского края не вел.

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