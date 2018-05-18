18 мая в рамках часа прессы мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о назначении исполняющим обязанности начальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, заместителя начальника департамента Дмитрия Перязева.

Дмитрий Перязев сменил Андрея Колмакова, перешедшего на пост директора новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК). Как сообщил Анатолий Локоть, в целом он положительно оценивает работу департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска под руководством Андрея Колмакова. Мэр, от имени новосибирцев поблагодарил Колмакова за работу на благо города.

«Мое решение – исполнять обязанности начальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии города будет заместитель начальника департамента, председатель комитета по энергетике мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев. Ему не впервой, он адаптирован, знает и понимает хозяйство. Об окончательном решении я сообщу в будущем», – рассказал Анатолий Локоть.

Отметим, что Дмитрий Перязев принял участие в брифинге СГК по вопросу окончания отопительного периода. Напомним, что Андрей Колмаков руководил департаментом энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска с 8 ноября 2016 года, сменив на этом посту Сергея Клестова.

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