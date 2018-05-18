В СГК рассказали об этапах отключения горячей воды в Новосибирске

После завершения отопительного сезона в Новосибирске Сибирская генерирующая компания с 23 мая приступит к проведению испытаний тепловых сетей на максимальную температуру в зонах теплоснабжения ТЭЦ. Подробности рассказали представители энергокомпании на организованном по вопросу окончания отопительного периода брифинге.

Как писал ранее «КС», в Новосибирске отопительный период будет завершен 21 мая, когда среднесуточная температура будет держаться выше +8 градусов. После этого, с 23 мая энергетики Сибирской генерирующей компании (СГК) приступят к испытанию тепловых сетей. Так, с 23 по 29 мая филиал «Тепловые сети» новосибирского филиала СГК впервые за пять лет будет проводить испытания на максимальную температуру.

«Цель таких испытаний – выявить дефекты трубопроводов, компенсаторов, опор и проверить компенсирующую способность тепловых сетей, для чего температура теплоносителя будет повышена до 130 градусов. В ходе испытаний возможны размывы грунта и выход на поверхность воды с температурой – 100 градусов», — рассказали представители компании.

Однако стоит отметить, что если не произойдет прогнозируемого повышения температуры, то будет принято решение о продлении отопительного сезона. Об этом на брифинге сказал замначальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – председатель комитета по энергетике мэрии Дмитрий Перязев.

Согласно установленному СГК графику, планируется, что с 23 по 24 мая испытания тепловых сетей на максимальную температуру пройдут в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5. Под испытания попадут тепловые сети Октябрьского, Железнодорожного, Заельцовского, Дзержинского, Центрального и Первомайского районов.

В Дзержинском районе по улицам: Айвазовского, Б.Богаткова, Бродского, Васнецова, Волжская, Волочаевская, Гоголя, Гусинобродское шоссе, проспект Дзержинского, Доватора, Есенина, Коминтерна, Кошурникова, Куприна, Левитана, Национальная, Ползунова, Селезнева, Толбухина, Трикотажная ,Лазарева, Республиканская (до пересечения с Трикотажной).

В Железнодорожном районе по улицам: 1905 года, Бурлинская, Нарымская, Сибирская, Советская, Челюскинцев, Шамшурина, Вокзальная магистраль.

В Заельцовском районе по Линейному ж/м, ул. Линейная, от ул. Нарымская и Плановая в сторону р.Обь, Кропоткина, Кропоткинский и Плехановский ж/м, Линейная, Деповская.

В Октябрьском районе по улицам: Автогенная, Б.Богаткова, Белинского, Воинская, Грибоедова, Долидовича, Дунайская, Карла Либкнехта, Кирова, Коммунстроевская, Кошурникова, Крамского, Ленинградская, Лескова, Лобова, Московская, Нижегородская, Никитина, Панфиловцев, Пешеходная, Пролетарская, Толстого, Тургенева, Чехова, Шевченко, Вилюйская, Выборная, а также Восточный жилой массив и Ключ-Камышенское плато.

В Центральном районе по улицам: Военная, Гоголя, Демьяна Бедного, Депутатская, Державина, Достоевского, Ермака, Ипподромская, Каменская, Крылова, Чаплыгина, Романова, Мичурина, Некрасова, Ольги Жилиной, Октябрьская, Орджоникидзе, Островского, Партизанская, Писарева, Семьи Шамшиных, Селезнева, Советская, Фрунзе.

В Первомайском районе по улицам: Баумана, Героев Революции, Красный факел, Марии Ульяновой, Марата, Первомайская, Пожарского, Тельмана, Физкультурная, Чапаева, Эйхе.

С 23 по 24 мая пройдут испытания тепловых сетей от Кировской районной котельной и от котельной Новосибирского оловокомбината.

В Кировском районе испытания пройдут по улицам: Ударная, Бурденко, Бетонная, Мира, С-Чемской жилмассив, ул.Петухова, Зорге, Громова, Виктора Уса, Паласса, С-Гвардейцев, Северный проезд, ул.Урманова, Кожевникова, Оловозаводской, Аникина, Обогатительной, 20 Партсъезда, а также Акатуйский жилмассив.

Затем, с 25 мая по 26 мая испытания теплосетей на максимальную температуру пройдут в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-4 и Калининской газовой котельной. Под испытания попадут тепловые сети, расположенные в Заельцовском, Калининском, Дзержинском районах Новосибирска.

Под испытания попадают улицы: Авиастроителей, Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканская, 25 Лет Октября, Объединения, Макаренко, Тайгинская, А.Невского, Б.Хмельницкого, Народная. В микрорайоне «Снегири» это: ул.Тайгинская, ул.Курчатова, ул.Красных Зорь, ул.Рассветная; в микрорайоне «Родники»: ул.Кочубея, ул.Родники, ул.Краузе, ул.Тюленина, ул.Земнухова, ул.Свечникова, ул.Гребенщикова, Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановская, Катодная, Северная, Весенняя, Тимирязева, Вавилова, Дачная, Перевозчикова, Красный проспект (от площади Калинина до ул.Северная), Д.Донского, Залесского, Жуковского, Д.Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского), Плановая (четные номера домов от метродепо до ул.Тимирязева), Танковая, Кавалерийская, Новая, Овражная, Каунасская.

С 25 по 26 мая также будут проводиться испытания тепловых сетей на максимальную температуру от ТЭЦ-2 на левобережье Новосибирска. Под испытания попадают сети в Ленинском и Кировском районах по улицам: Планировочная, Котовского (от ул.Пермитина до ул.Станиславского), Ватутина, Горский жилмассив, улица Стартовая, Космическая, Пермитина, Выставочная, Блюхера, К. Маркса, Геодезическая, Новогодняя, Н-Данченко (от пл. Лыщинского до ул.Ватутина) в Ленинском и Кировском районах, жил.поселок «Ясный Берег», «Восточный», «Венеция», «Панорама».

С 28 мая по 29 мая испытания тепловых сетей на максимальную температуру пройдут в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-2 (правый берег) и ТЭЦ-3. Под испытания попадут тепловые сети в Ленинском, Октябрьском, Железнодорожном и Центральном районах Новосибирска.

В Ленинском районе это: Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста.

В Октябрьском районе: Сакко и Ванцетти, Нижегородская, Садовая, Обская, Б.Богаткова, III Интернационала, Декабристов, Инская, Якушева, Зыряновская, Восход, Добролюбова, Шевченко.

В Железнодорожном и Центральном районах: Большевистская, Фабричная, Владимировская, Революции, Шамшурина, Ивачева, Комсомольский проспект, проспект Димитрова, Вокзальная магистраль, Максима Горького, Салтыкова-Щедрина, Омская, Ленина, Щетинкина, Урицкого, Октябрьская, Свердлова, Колыванская, Каинская, Серебренниковская, Коммунистическая, Советская, Чаплыгина.

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