Начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Андрей Колмаков возглавит новосибирский филиал СГК

Начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Андрей Колмаков вероятнее всего займет пост директора новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК). Информацию об этом подтвердил источник, близкий к мэрии Новосибирска.

По данным пресс-центра мэрии города, Андрей Колмаков родился в Новосибирске в 1966 году. Он имеет два высших образования — юридическое и экономическое. С 1983 года Андрей Колмаков начал работу в качестве ученика электромонтажника на заводе № 401ГА. После чего работал электромонтажником, радиомонтажником, монтажником радиоспециального оборудования летательных аппаратов, служил в органах внутренних дел, отвечал за экономическую безопасность в Промстройбанке и в ОАО «Новосибирское предприятие по обеспечению нефтепродуктами Восточной нефтяной компании».

В 2000-х годах Андрей Колмаков работал заместителем руководителей ОАО «Новосибирскэнерго», ЗАО «Компания Энергокомплект», предприятия «Генерация» (филиала ОАО энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго»), возглавлял ЗАО «Развитие и инвестиции малой энергетики». С 2009 по 2013 год работал финансовым контролером, директором по общим вопросам ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго». В 2013–2014 годах Колмаков занимал пост заместителя директора ООО «Центр промышленной комплектации», а с 2014 по 2016 год возглавлял МУП «Энергия». Андрей Колмаков руководил департаментом энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска с 8 ноября 2016 года, сменив на этом посту Сергея Клестова.

Напомним, что Сибирская генерирующая компания 8 февраля 2018 года закрыла сделку по приобретению контрольного пакета акций АО «Сибирская энергетическая компания» («СИБЭКО»). Как отмечали в компании, такая консолидация энергетических активов призвана повысить эффективность работы предприятий за счет управленческих расходов и оптимизации закупочной деятельности. После этой сделки глава «СИБЭКО» Руслан Власов покинул компании. С этого момента обязанности руководителя компании исполняет генеральный директор СГК Михаил Кузнецов.

В пресс-службе новосибирского филиала СГК информацию о возможном назначении Колмакова не комментируют. Пресс-центр мэрии города на запрос «КС» пока не предоставил комментарии.

Редакция будет следить за развитием событий.

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