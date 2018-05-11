Александр Усс сделал назначение на пост первого вице-премьера красноярского правительства

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс 11 мая подписал распоряжение о назначении и.о. зампреда краевого правительства Юрия Лапшина на новую должность. Документ опубликован на сайте региональных властей.
В структуре правительства Красноярского края появилась новая должность — первый заместитель председателя регионального правительства. Ее, в соответствии с распоряжением врио губернатора Александра Усса, с 11 мая получил Юрий Лапшин. До этого он занимал пост и.о. зампреда краевого правительства, на который был назначен в 2014 году экс-губернатором Виктором Толоконским.
Напомним, что кандидатура Лапшина была согласована парламентариями в апреле текущего года. Должности первого вице-премьера до сей поры в региональном правительстве не существовало.