В правительстве Красноярского края появится новая должность

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс предложил депутатам регионального законодательного собрания рассмотреть кандидатуру Юрия Лапшина на новую должность первого зампредседателя.
В заксобрании Красноярского края на заседании комитета по бюджету и экономической политике одобрили выдвинутую главой региона Александром Уссом инициативу по наделению Юрия Лапшина полномочиями первого заместителя председателя правительства края. С 2014 года он трудится на посту зампреда, а должности первого зампреда до сей поры в региональном правительстве не существовало.
«В характеристике Юрия Лапшина значатся большой опыт на аналогичной должности и высокие профессиональные качества», — поддержали в заксобрании кадровую инициативу Александра Усса.
Юрия Лапшина, который до прихода в красноярское правительство был первым заместителем главы Хакасии и председателем республиканского правительства, парламентарии назвали «сильным профессионалом» и попросили его взять на контроль решения, принятые по созданию в Железногорске ТОСЭР.
По итогам обсуждения было принято решение вынести вопрос о согласовании кандидатуры Лапшина на сессию парламента, которая состоится 19 апреля. Из повестки к ней следует, что впервые перед депутатами выступит с отчетом Александр Усс. Он расскажет о результатах деятельности правительства и возглавляемых правительством органов исполнительной власти в 2017 году.