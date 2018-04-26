Торги по отбору оператора ТБО в Новосибирской области: Андрея Травникова попросили прислушаться к здравому смыслу

Депутат законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко написал открытое обращение к врио губернатора Андрею Травникову по вопросу выбора регионального оператора обращения с отходами. Текст был опубликован на сайте регионального отделения партии КПРФ в четверг.

Заместитель председателя строительного комитета заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко, подавший ранее заявление в прокуратуру из-за конкурса на выбор регоператора по обращению с ТБО, обратился к руководителю региона Андрею Травникову, призывая его расторгнуть концессионное соглашение, заключенное в 2016 году с ООО «Экология-Новосибирск». Он напомнил, что еще 2 ноября прошлого года парламентарии настоятельно просили об этом, и обратил внимание врио на невыполнение концессионером своих обязанностей.

«Согласно соглашению, в четвертом квартале 2017 года концессионер должен был ввести в строй один МСК и полигон (с. Раздольное), а в первом квартале 2018 года – второй объект (Верх-Тула), и начать перерабатывать на этих объектах мусор из Новосибирского кластера. Но ничего этого до сих пор не случилось, т.к., по сути, недобросовестный концессионер на отведенных территориях так и не забил ни одного колышка. До сих пор у концессионера даже нет согласованного проекта, что является прямым нарушением взятых на себя обязательств по действующему концессионному соглашению», — говорится в тексте.

Далее в обращении депутат упрекнул Травникова в том, что он не прислушался к мнению представителей законодательной власти, не приняв решение о немедленном расторжении концессионного соглашения, а лишь приостановил его, что «было на руку только этому концессионеру».

«В таком не расторгнутом, а в официально приостановленном состоянии концессионное соглашение находится уже пять месяцев (с 16 ноября 2017 года) и только вчера стало окончательно ясно, с какой целью это было сделано», — пишет Вадим Агеенко, намекая на проведенный конкурс по выбору регионального оператора.

По словам Агеенко, входящего в конкурсную комиссию, 25 апреля при вскрытии конвертов выяснилось, что ООО «Экология-Новосибирск» в комплекте поданных документов приобщило приостановленное, но юридически до сих пор действующее концессионное соглашение от 22 июля 2016 года с целью подтвердить часть критериев качества. Депутат добавил, что еще до вскрытия конвертов он обратил внимание, что минЖКХ региона, выступающее заказчиком, нарушило в конкурсной документации антимонопольное законодательство в части того, что конкурс был нацелен на определенного победителя. Министерство, по словам Агеенко, не ответило на его вопросы и замечания по этому поводу.

«Именно в этом я усмотрел заранее спланированный сговор сторон между правительством НСО и концессионером ООО «Экология-Новосибирск». Ни о каком честном и открытом конкурсе по выбору регионального оператора при такой конкурсной документации в НСО не может быть и речи», — подчеркнул парламентарий.

Что касается ранее поданного заявления в областную прокуратуру, Агеенко поделился, что ведомство внесло предписание министру ЖКХ и энергетики. Отметим, что сегодня также стало известно о приостановке торгов ФАС России. Андрея Травникова, в свою очередь, Вадим Агеенко попросил незамедлительно вмешаться и потребовать от организатора торгов отменить проведение конкурсного отбора, привести всю конкурсную документацию в соответствие с требованиями действующего законодательства и обеспечить соблюдение законности при выборе регионального оператора по обращению с отходами.

«Но самое главное, прошу вас прислушаться к здравому смыслу и к депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области и, во избежание больших бюджетных затрат, немедленно расторгнуть концессионное соглашение от 22 июля 2016 года с ООО «Экология-Новосибирск». Поверьте мне, в этом случае многие проблемы снимутся, и уровень социальной напряженности в Новосибирской области в преддверие губернаторских выборов значительно снизится», — закончил свое обращение депутат заксобрания, попросив ответить в установленные законом сроки.

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