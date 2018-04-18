Комиссия по городскому хозяйству совета депутатов Новосибирска рассмотрела вопрос о выводе полигона твёрдых бытовых отходов на Гусинобродском шоссе за городскую черту. Решение позволит использовать полигон и далее не нарушая закон и избежать санкции от контролирующих органов.

«Для дачников абсолютно ничего не изменится, потому что полигон, который сейчас расположен у гусинобродского шоссе, будет выведен за черту Новосибирска и перемещён в промышленную зону, – заявил председатель комиссии по городскому хозяйству совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин – Соответственно, полигон будет дальше эксплуатироваться, но все будет узаконено. 18 апреля решение было принято депутатами комиссии по городскому хозяйству. Я думаю, что на сессии коллеги поддержат и дальше процедуру оформления полигона на ГБШ, чтобы совершенно легально заниматься утилизацией твёрдых бытовых отходов».

Ранее надзорные органы требовали закрыть Гусинобродский полигон по санитарным и экологическим соображениям, но этот шаг привёл бы к переполнению других свалок Новосибирска. Вместо этого депутаты города пытаются изменить территориальную схему Новосибирска так, чтобы полигон оказался за границей города, что позволит использовать его на легальных основаниях.

«Это создаст полное законное основание на эксплуатацию этого полигона. Соответственно никаких предписаний ни от Росприроднадзора, ни от других контролирующих органов не будет. Процедура позволит законно и спокойно эксплуатировать полигон и далее и утилизировать там ТБО, пока не выстроен новый полигон в соответствии с генеральной схемой», — отметил Кудин.

Закрыть полигон на Гусинобродском шоссе планируется после создания новых мест утилизации твёрдых бытовых отходов по концессионному соглашению.

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