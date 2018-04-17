В Новосибирске начали подготовку к масштабному дорожному ремонту

На сегодня дорожные организации, получившие подряды на ремонт улично-дорожной сети Новосибирска, начали как текущий ремонт дорог, так и подготовку к работам по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».

С установлением положительных температур новосибирские дорожники приступили к плановому ремонту городских дорог, который необходимо провести на площади 31,36 кв. м до 8 мая 2018 года. На эти цели выделено 24,7 млн рублей. В частности, в порядок приводится полотно на улицах Ипподромская, Трикотажная, Жуковского, Кедровая, Бердском шоссе, Гусинобродском шоссе в районе кладбища.

Что касается масштабной федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», финансирование по которой Новосибирск получает уже второй год, по ней в этом году будут отремонтированы шесть объектов и ликвидированы девять мест концентрации ДТП. Общая сумма заключенных мэрией контрактов составила 1,041 млрд рублей. Напомним, что подряды получили ОАО «Новосибирскавтодор» на ремонт Димитровского моста и проезда энергетиков, ООО «Дорсиб плюс» на ул. Первомайскую, ООО «Сибавтобан» на Красный проспект (от ул. Орджоникидзе до ул. Писарева) и на ул. Немировича-Данченко, ООО «СоюзДорСтрой» на ул. Бориса Богаткова и ООО «Перлит Строй» на ликвидацию места концентрации ДТП по адресу ул. Троллейная, 93. Сейчас дорожники, сообщили в пресс-центре городской администрации, устанавливают временные дорожные знаки.

В прошлом году «Дорсиб плюс» ремонтировал участки дорог на ул. Петухова (от площади Кирова до Советского шоссе) и ул. Никитина (от ул. Есенина до ул. Кирова). «Союздорстрой» произвел ремонтные работы на ул. Станционной (от площади Энергетиков до ул. Дукача), ул. 2-й Станционной (очаг аварийности в районе ООТ «Склады»), ул. Шлюзовой (от ул. Балтийской до кольца «Шлюз»), ул. Авиастроителей (от ул. Учительской до ул. Писемского). Ремонтные работы на ул. Немировича-Данченко (от площади Лыщинского до ул. Сибиряков-Гвардейцев), ул. Восход (от ул. Зыряновской до ул. Кирова) осуществил «Новосибирскавтодор».

Общий объем финансирования работ в рамках проекта в Новосибирске из бюджетов всех уровней составил в 2017 году 1,037 млрд рублей.

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