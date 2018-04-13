С наступлением тёпла начинается период ремонта дорог. Анатолий Локоть во время часа прессы 13 апреля рассказал о планах и о сложностях, с которыми столкнутся дорожные службы. По его словам, текущий ремонт в Новосибирске должен быть завершен к майским праздникам.

«Заканчивается холодный зимний период, наступает тёплое время и, конечно, состояние дорог вызывает серьёзную критику. Есть объективная реальность – ситуация, связанная с накоплением этого недоремонта, когда в отрасль не вкладывалось необходимое количество бюджетных средств, и этот недоремонт копился годами. За один сезон его исправить невозможно», – заявляет Анатолий Локоть

Плановый ремонт дорог по заявлением руководителей профильного департамента мэрии должен был начаться 10 апреля. Особое внимание дорожные службы планируют уделить аварийно-опасным участкам трассы.

В прошлом году, благодаря участию Новосибирска в различных программах, в том числе и в «Безопасных и качественных дорогах» город впервые выполнил норматив по ремонту дорожного покрытия, отремонтировав 10%. Тем не менее, качество этого ремонта необходимо отследить после долгой зимы.

«Задача, которую я ставлю перед нашими службами – отмониторить ситуацию на дорогах. Если где-то есть замечания, вопросы, то предъявить гарантийные требования к тем, кто выполнял ремонт. Но сам я вижу, что там, где ремонт проходил по программе «Безопасные и качественные дороги» в основном качественное исполнение». – заявил Анатолий Локоть

По словам заместителя начальника департамента – начальника главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрия Сердюка, силами подрядных организаций в 2018 году будут выполнены работы по текущему (ямочному) ремонту на площади более 30 тысяч квадратных метров. На эти цели выделено 25 миллионов рублей. Такая же сумма направлена в дорожно-эксплуатационные учреждения города, которые также будут вести ремонтные работы. К асфальтированию городских магистралей дорожники приступили 6 апреля. На данный момент отремонтировано более 3 тысяч квадратных метров, что составляет 12,7 % от плана. Ремонт затронул улицы Ипподромскую, Трикотажную, Жуковского, Кедровую, Бердское шоссе. Завершить основной объем работ подрядчики должны к 8 мая.

«Сегодня мы интенсивно разворачиваем текущий ремонт дорожного полотна. Благодаря закупленной ранее установке инфракрасного разогревания, мы не прекращали ремонт и в зимний период. Объемы, конечно, небольшие, но 25 тонн асфальта за зиму уложили», – отметил Юрий Сердюк.

Анатолий Локоть подчеркнул, что текущий ремонт будет проводиться и на тех участках, где в этом году будет реализован проект «Безопасные и качественные дороги». В частности, ямы будут заделаны на Димитровском мосту, который позже будет полностью капитально реконструирован по федеральной программе.

«Средств, выделенных по муниципальной программе, нам недостаточно, чтобы не снижать те объемы ремонта, которых добились в прошлом году, – отметил Анатолий Евгеньевич. – Я подписал обращение к врио губернатора Новосибирской области с просьбой выделить городу еще 300 млн рублей, чтобы вести ремонтные работы не только по программе БКД, но и в более широком масштабе. Только тогда мы будем приближаться к нормативному состоянию всего дорожного покрытия в Новосибирске».

В конце апреля в городе также начнется работа по нанесению новой разметки. В центре она появится уже к 1 мая.

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