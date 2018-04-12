Как стало ранее известно «КС», челябинская сеть мясной продукции «Ариант» закрывает свои магазины в Новосибирске. Представители холдинга подтвердили эту информацию, не раскрывая подробных причин вывода торговых точек. Было ли это событие ожидаемым, с чем оно в первую очередь связано, и в чью пользу распределится рынок – в материале «КС».

Справка. Агрохолдинг «Ариант» создан в 2002 году. Изначально его собственниками являлись ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (Кемеровская область), которые принадлежат челябинским бизнесменам Юрию Антипову и Александру Аристову. Основное производство находится в Челябинской области, где расположены предприятия по переработке и производству мясной продукции в 50 тыс. тонн в год. Фирменная сеть работает в формате «магазин у дома».

Информация о закрытии «Арианта» в Новосибирске стала известна «КС» от одного из участников рынка. В самом холдинге изданию подтвердили информацию, не уточнив причину ликвидации. Как сообщил сотрудник компании «Ариант», сеть продолжит работу в Новокузнецке. Стоит отметить, что в конце 2017 года компания свернула свое присутствие в Кемерово.

Напомним, что «Ариант» зашел в Новосибирск в апреле 2016 года. В планах у одного из крупнейших производителей мяса на Урале было открытие 50 торговых точек в Новосибирске. Основной акцент в ассортименте делался на мясо, колбасы и мясные полуфабрикаты. Одним из ключевых конкурентов «Арианта» в регионе можно считать новосибирскую сеть «Торговая Площадь».

Участники рынка не удивлен уходу «Арианта». «Наши партнеры в этой отрасли отмечают снижение спроса, и как следствие — усиление конкуренции между действующими игроками. А в этой конкуренции побеждают сильнейшие локальные производители и крупные федеральные компании. В Новосибирске «Ариант» не относился ни к одной из этих групп. Кроме этого, спрос продолжает перетекать в сетевые магазины, и содержать собственную сеть становиться крайне сложно для любого производителя», — констатирует управляющий партнер «Прайсфлоу» Максим Сапухин.

С такой позицией согласны и другие эксперты. Руководитель по маркетингу фермерского кооператива «Калина-Малина» Андрей Шавнев считает, что возможно магазины «Арианта» не показывали нужную рентабельность, и собственники не понимали, как привести ее к нужным показателям. «На нашем рынке интересно и приятно работать, поэтому уход этой компании связан, в первую очередь, с менеджментом и их внутренней экономикой. Если честно, я с первого дня не верил в успех их розничного проекта. В Кемерове они выкупали площади вне основного трафика, нанимали не самый лучший персонал, никак не транслировали свою уникальность. Один из магазинов был рядом с моим домом, и я никогда не видел там покупателей», — делится Шавнев.

После публикации новости о закрытии «Арианта» ряд читателей в аккаунтах «КС» в соцсетях отметили, что в магазинах сети было качественное мясо. Это признает и Андрей Шавнев, отмечая, что оно действительно было на очень хорошем уровне по соотношению цены и качества, но добавляя при этом, что «кроме этого магазин не давал ничего».

В качестве слабых сторон сети он указывает на неправильный подбор локаций и уровень персонала. «На мой взгляд, не было ничего, из-за чего клиент бы предпочел на постоянной основе эти магазины другим. Не берусь утверждать, но главное — те места, где они открывались. Часто это была вторая и третья линия. При этом было непонятно, зачем туда заходить, полной ассортиментной матрицы представлено не было, — рассказывает Андрей Шавнев. — Мне также кажется, что у «Арианта» был абсолютно невнятный маркетинг. Для кого они работали? Кто их аудитория и какой посыл? Было такое ощущение, что проект делали бизнесмены из 90-ых, просто понатыкав торговых точек везде, где только можно. Сегодня покупатель — умный, интересующийся, он постоянно в поисках чего-то нового и интересного. Если клиента не удивлять, он уйдет к тому, кто это сможет. Поэтому на этом рынке можно жить только прислушиваясь к клиентам, и делая так, чтобы поход в магазин был для них не только закрытием базовых потребностей, но и увлекательным времяпрепровождением».

По мнению опрошенных «КС» экспертов, «Ариант» начал экспансию своей сети розничных моно-магазинов в СФО, чтобы подготовить плацдарм для реализации продукции, которую планировалось производить в будущем агрокомплексе в Кемеровской области.

Чтобы вывести на окупаемость отдельную розничную торговую точку (площадью, например, 100 кв. м), необходим оборот не менее 5-7 млн. рублей.

Как считает директор по маркетингу «Сибирской Продовольственной Компании» Галина Шмидт, стратегия использования «Ариантом» своей розничной сети в качестве основного канала продаж была изначально нежизнеспособна для Новосибирска.

«Ситуацию на рынке реализации мяса и мясной продукции Новосибирска характеризуют следующие факторы. Во-первых, чтобы вывести на окупаемость отдельную розничную торговую точку (площадью, например, 100 кв. м), необходим оборот не менее 5-7 млн. рублей. Если продавать продукцию в среднем по 250 рублей за 1 кг, для достижения такого оборота уходимость (скорость продаж – «КС») с торговой точки должна составлять 650 кг мяса в день. Для формата «магазин у дома» (тем более для моно-магазина) такие показатели малодостижимы. Во-вторых, в Новосибирске 70% мяса и мясной продукции продается через сети, на традиционную розницу приходится всего лишь треть объема продаж. Кроме того, сами федеральные сети сейчас активно продвигаются в сегмент магазинов «у дома». С учетом того, что в сетях регулярно проходят акции на мясную продукцию, традиционным розничным магазинам практически невозможно конкурировать с сетевыми каналами в отношении ценового предложения», — комментирует Галина Шмидт.

Говоря о том, кто выиграет в первую очередь от ухода «Арианта» и в чью пользу распределится рынок, эксперты отвечают, что говорить о едином «бенефициаре», который целиком бы заместил «Ариант», не приходится. «По ощущениям, доля компании на рынке была настолько мала, что это перераспределение не даст никому ощутимого эффекта. У магазинов не было четкого позиционирования и толпы покупателей. Кто были их конкуренты? Одновременно и магазины у дома, и рынки, и большие супермаркеты с мясной витриной», — высказывается Андрей Шавнев. Галина Шмидт также считает, что на рыночную ситуацию никак не повлияло ни появление холдинга «Ариант», ни их уход с рынка.

Как отмечает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, для стороннего наблюдателя, не погруженного в детали внутриотраслевой конкуренции, события, подобные уходу «Арианта», могут выглядеть, как «гром среди ясного неба», но на самом деле подобные процессы не происходят быстро. Они имеют под собой, как правило, цепочку веских оснований, возникших отнюдь не вчера.

Для стороннего наблюдателя, не погруженного в детали внутриотраслевой конкуренции, события, подобные уходу «Арианта», могут выглядеть, как «гром среди ясного неба»

«Мы не беремся оценивать решение владельцев «Арианта», не зная всех деталей происходящего, однако попробуем оценить тенденции, происходящие на рынке продуктового ритейла в целом. Определяющими факторами для любой розничной торговой сети в ближайшие годы, на наш взгляд, станут оптимизация расходов, построение вертикально интегрированных систем управления, или их существенная модернизация, повышение финансовой дисциплины с целью оптимального распределения дебиторской и кредиторской задолженности, увеличение свободного денежного потока и прочие факторы, которые позволяют получить определенные конкурентные преимущества именно в части операционных и финансовых показателей сетей», — подытоживает Алексей Коренев.

В свою очередь Максим Сапухин добавляет, что в настоящее время крайне важно снижать издержки на всех этапах, начиная с поставок сырья до полки магазина. «Учитывая, что «Ариант» является вертикально-интегрированным холдингом, суммарные издержки могли оказаться выше, чем у специализированных производителей, и сейчас компания оптимизирует свои затраты», — делает вывод Максим Сапухин.

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