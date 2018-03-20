43 млн рублей задолжали новосибирские предприятия работникам

Новосибирскстат опубликовал информацию по просроченной задолженности по заработной плате. На 1 марта 2018 года суммарный показатель по региону превысил 43 млн рублей.

Новосибирскстат, ссылаясь на данные организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) наблюдаемых видов деятельности, сообщивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате за февраль текущего года, сообщил, что общая сумма задолженности в Новосибирской области по состоянию на 1 марта 2018 года составила 43,4 млн. рублей. Из них 25 млн. рублей – это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2017 году и ранее.

«По данным организаций, предоставивших сведения в Новосибирскстат, своевременно не получили заработную плату 1113 человек. В среднем на одного работника приходилось по 39018 рублей невыплаченной заработной платы», – сообщил источник.

Наибольшая доля задолженности (около 74% от общей суммы) приходится на долю таких организаций как ОАО «СИБЭЛЕКТРОТЕРМ», ООО «СИБИРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ», ЗАО «ОРДЫНСКАЯ МТС» («Обрабатывающие производства»), ОАО «РЕШЕТОВСКОЕ», ОАО «АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» («Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки»). Более 96% всего объема просроченной задолженности сложилось из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств.

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