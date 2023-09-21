Директор фирмы в Бердске задолжал сотруднице 400 тысяч рублей

В городе Бердске директор коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в нарушении конституционного права работника на полную и своевременную оплату труда. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Новосибирской области.

По данным следствия, обвиняемый занимал должность директора коммерческой организации в Бердске, основным видом деятельности которой является производство кровельных работ. С марта 2020 по январь 2022 года мужчина полностью не выплачивал заработную плату свыше двух месяцев подряд работнице организации, в результате чего перед сотрудницей сформировалась задолженность по заработной плате и иных выплат в сумме около 400 тысяч рублей.

Отмечается, что при этом директор имел реальную возможность для полного погашения долга перед своей работницей. Однако, действуя в ущерб правам граждан на вознаграждение за труд, он перераспределял денежные потоки на иные цели, в первую очередь на личные цели, обеспечение прибыли и решая текущие финансовые проблемы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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