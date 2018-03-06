В АО «СИБЭКО» досрочно прекращена работа совета директоров

Сегодня, 6 марта в Новосибирске состоялось собрание акционеров АО «СИБЭКО». Результатом внеочередного собрания стало обновление в составе совета директоров энергокомпании.

Полномочия прежнего состава совета директоров АО «СИБЭКО» 6 марта были досрочно прекращены. Как ранее предсказывал «КС», в состав совета избраны представители ООО «Сибирская генерирующая компания»: ее гендиректор Михаил Кузнецов, финансовый директор Андрей Ванюшин, директор по тарифообразованию Екатерина Косогова, директор дивизиона «Тепло» ООО «СГК» Игорь Максимов, технический директор Олег Петров, директор по правовым вопросам Кирилл Трубицын, директор по стратегии Василий Черкашин, административный директор Михаил Яковлев и генеральный директор ООО «Сибирская теплосбытовая компания» (структура, осуществляющая функции сбора платежей за тепловую энергию для предприятий, входящих в состав «СГК» — «КС») Андрей Горбатенко.

На этом же собрании была избрана новая ревизионная комиссия. В нее вошли топ-менеджеры кузбасского филиала «СГК».

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