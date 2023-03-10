Хирургический корпус районной больницы построят в Новосибирской области за 738 млн рублей

Юлия Моисеева
 
больница
Фото Михаила Перикова

Министерство строительства Новосибирской области объявило аукцион по выбору подрядчика на возведение хирургического корпуса Каргатской центральной районной больницы. Новое здание должно появиться до конца 2025 года.

Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, начальная стоимость контракта на выполнение работ составляет 738,8 млн руб. Средства на строительство будут выделены из регионального бюджета.

В новом корпусе площадью 10,4 тыс. кв. м планируется разместить 67 коек. Работать в здании будет 91 сотрудник.

В работы по госконтракту войдёт демонтаж строений, где располагаются психоневрологическое и инфекционное отделения, а также прачечная. Кроме того, подрядчик должен будет построить тёплый переход между новым зданием и терапевтическим корпусом.

Итоги аукциона подведут 29 марта. Проект нового корпуса победитель торгов должен подготовить до 30 сентября 2023 года, а построить само здание — до 1 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что аэропорт Норильска ищет подрядчика для проведения реконструкции склада горюче-смазочных материалов.

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