Норильский аэропорт объявил о поиске подрядчика для реконструкции склада ГСМ

ООО «Аэропорт «Норильск» объявило торги по поиску подрядчика на проведение реконструкции склада горюче-смазочных материалов. Начальная цена закупки – более трёх миллиардов рублей.

Реконструкцию объекта необходимо выполнить к ноябрю 2024 года.

В числе необходимых работ — замена резервуаров, реконструкция железнодорожной сливной эстакады, строительство площадок налива топлива, мачт освещения и инженерных систем.

Как следует из карточки на портале госзакупок, стартовая цена работ составляет 3,6 млрд руб. Заявки на участие в торгах принимаются с 20 марта, итоги будут подведены 3 апреля.

Аэропорт Норильск (Алыкель) введён в эксплуатацию в 1966 году, в 2016-2020 годах на объекте прошла реконструкция аэродромной инфраструктуры. Инвестиции в модернизацию воздушной гавани составили более 12,5 млрд руб.

Аэропорт связывает север Красноярского края с другими регионами России наряду с судоходными путями. С конца января 2023 года он является международным.

Обеспечение функционирования аэропортового комплекса взяла на себя горно-металлургическая компания «Норильский никель».

Ранее также сообщалось о том, что «Норникель» намерен профинансировать строительство ЛДС в Норильске.