Приложение новосибирского банка удалили из AppStore из-за санкций США

Из Appstore удалили приложение новосибирского банка «Левобережный». Также пропали приложения банков «Тинькофф», «Уралсиб» и «Зенит».

Напомним, что санкции против новосибирского банка были введены 24 февраля Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). Руководство кредитной организации тогда заявило, что для физических и юридических лиц, офисы и банкоматы будут работать в прежнем режиме, без каких-либо ограничений.

Также 27 февраля «Левобережный» приостановил проведение SWIFT-переводов для физических и юридических лиц. В банке сообщили, что ограничение введено «до получения дополнительных разъяснений от зарубежных банков-корреспондентов».

Ранее в интервью «Континенту Сибирь» президент Новосибирского банковского клуба Владимир Женов сказал, что пользователи банков, которые попали в санкционные списки, первыми, будут перетекать в небольшие и региональные – они уже начали делать это в феврале 2022 года.