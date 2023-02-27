Подсанкционный новосибирский банк приостановил SWIFT-переводы

Новосибирский банк «Левобережный», попавший под санкции минфина США, остановил проведение SWIFT-переводов для физических и юридических лиц. В кредитной организации сообщили, что это временное решение.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка 27 февраля, ограничение введено «до получения дополнительных разъяснений от зарубежных банков-корреспондентов».

В «Левобережном» подчеркнули, что переговоры с банками-партнёрами продолжаются. Кроме того, новосибирский банк изучает возможности проведения операций в дружественных валютах.

«Информация по возобновлению операций для физических и юридических лиц будет опубликована на официальном сайте банка в ближайшее время», — говорится также в сообщении пресс-службы банка, которое приводит информагентство.

Напомним, накануне в банке «Левобережный» сообщили о том, что западные санкции не отразились на работе организации – офисы, банкоматы и онлайн-сервисы банка функционируют в прежнем режиме. В «Левобережном» также отметили, что платёжными картами «Мир», Visa и Mastercard по-прежнему можно рассчитаться на территории России.

Санкции в отношении ряда российских политиков, компаний и организаций США ввели в минувшую пятницу. В санкционный список Госдепартамента вошли в том числе семь глав сибирских регионов – Александр Бурков, Сергей Цивилёв, Владимир Мазур, Игорь Кобзев, Валентин Коновалов, Владислав Ховалыг и Олег Хорохордин. Андрей Травников, Виктор Томенко и Александр Усс попали под аналогичные ограничения двумя месяцами ранее. В числе подсанкционных сибирских предприятий — ОАО «Новосибирский завод Электросигнал».

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело полные блокирующие санкции в отношении 11 российских банков, в их числе — новосибирский банк «Левобережный».