Банк «Левобережный», попавший под новый пакет блокирующих санкций минфина США, сообщил своим клиентам о том, что теперь изменится в работе банка.

«Все онлайн-сервисы для физических и юридических лиц, офисы и банкоматы банка работают в прежнем режиме, без каких-либо ограничений, – говорится на сайте банка. – Карты банка платежных систем «Мир», Visa и Mastercard тоже работают, как и раньше – вы можете снимать наличные, рассчитываться в магазинах или онлайн на территории РФ без ограничений».

24 февраля Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело полные блокирующие санкции в отношении еще 11 российских банков: «Зенит», «Ланта банк», «Металлургический инвестиционный банк» (Металлинвестбанк), «Московский кредитный банк» (МКБ), «МТС банк», «Приморье», «Санкт-Петербург», «СДМ-банк», «Уралсиб», «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) и банк «Левобережный».

На сворачивание операций с ценными бумагами США и производными инструментами Управление по контролю за иностранными активами дало ровно три месяца – до 25 мая 2023 года. Начиная с 00:01 по восточному поясному времени Соединенных Штатов транзакции с участием «Левобережного» и других банков из списка будут отклоняться.

Ранее в интервью «Континенту Сибирь» президент Новосибирского банковского клуба Владимир Женов упомянул о том, что клиенты из банков, попавших под санкции первыми, будут перетекать – и уже начали делать это в феврале 2022 года в небольшие и региональные. К аналогичному выводу пришли и американцы. «Известно, что субъекты, находящиеся под санкциями, обращаются к более мелким банкам, а также к компаниям по управлению активами, пытаясь обойти санкции, поскольку Россия ищет новые пути доступа к международной финансовой системе», – говорится в решении OFAC.