Новосибирский банк, попавший под санкции, объяснил, что ждет его клиентов

Федор Туров
 
Банк «Левобережный» попал под новый пакет санкций США
Фото Михаила Перикова

Банк «Левобережный», попавший под новый пакет блокирующих санкций минфина США, сообщил своим клиентам о том, что теперь изменится в работе банка.

«Все онлайн-сервисы для физических и юридических лиц, офисы и банкоматы банка работают в прежнем режиме, без каких-либо ограничений, – говорится на сайте банка. – Карты банка платежных систем «Мир», Visa и Mastercard тоже работают, как и раньше – вы можете снимать наличные, рассчитываться в магазинах или онлайн на территории РФ без ограничений».

24 февраля Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело полные блокирующие санкции в отношении еще 11 российских банков: «Зенит», «Ланта банк», «Металлургический инвестиционный банк» (Металлинвестбанк), «Московский кредитный банк» (МКБ), «МТС банк», «Приморье», «Санкт-Петербург», «СДМ-банк», «Уралсиб», «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) и банк «Левобережный».

На сворачивание операций с ценными бумагами США и производными инструментами Управление по контролю за иностранными активами дало ровно три месяца – до 25 мая 2023 года. Начиная  с 00:01 по восточному поясному времени Соединенных Штатов транзакции с участием «Левобережного» и других банков из списка будут отклоняться.

Ранее в интервью «Континенту Сибирь» президент Новосибирского банковского клуба Владимир Женов упомянул о том, что клиенты из банков, попавших под санкции первыми, будут перетекать – и уже начали делать это в феврале 2022 года в небольшие и региональные. К аналогичному выводу пришли и американцы. «Известно, что субъекты, находящиеся под санкциями, обращаются к более мелким банкам, а также к компаниям по управлению активами, пытаясь обойти санкции, поскольку Россия ищет новые пути доступа к международной финансовой системе», – говорится в решении OFAC.

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