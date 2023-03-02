Новосибирскому засторйшику, обманувшему дольщиков на 84 млн руб, предъявили обвинения

Александр Киселев
 
Долгострой
Фото Михаила Перикова

В Новосибирске задержали директора ЖСК «НСК-Инвест» Сергея Степанова, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

По версии следствия, Степанов заключил договоры с участниками долевого строительства, не имея при этом разрешительных документов. Срок сдачи жилого дома на ул. Добролюбова, 162/1 истек, однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию.

«Заключив договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома, в период с марта 2016 года по настоящее время руководитель организации похитил денежные средства граждан на общую сумму более 84 миллионов рублей, что является особо крупным размером», — добавили  пресс-службе.

В настоящее время обвиняемый задержан. Следователем СК готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, что в конце прошлого года Глава СК Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему обманутых дольщиков ЖК «Новомарусино» в Новосибирске.

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