Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на обманутых дольщиков новосибирского долгостроя

Алёна Золотова
 
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на обманутых дольщиков новосибирского долгостроя
Фото Михаила Перикова

Следственный комитет обратил внимание на проблему обманутых дольщиков ЖК «Новомарусино» в Новосибирске. Глава СК Александр Бастрыкин поручил проработать пути решения проблемы.

В сообщении СК РФ говорится, что в СМИ фигурирует информация о том, что обманутые дольщики новосибирского долгостроя «Новомарусино» планируют обратиться к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой решить проблему со строительством дома.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить о ситуации проработать возможные пути решения проблемы во взаимодействии с другими органами власти.

Напомним, что ранее в 2019 году ООО «Доступное жилье Новосибирск» признали банкротом. Организация возводила ЖК «Новомарусино», однако в 2017 строительство было приостановлено. 

Руководитель и один из учредителей компании Вадим Варвянский стал фигурантом уголовного дела. Уголовные дела связаны с хищением средств дольщиков при возведении ЖК «Новомарусино» компанией «Доступное жилье Новосибирск». 

В июне 2022 года суд взыскал с Варвянского 14,9 млн рублей в пользу ООО «Доступное жилье Новосибирск». В то время исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков рассказал, что 4 участка «Новомарусино» передано жилищно-строительному кооперативу.

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