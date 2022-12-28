Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на обманутых дольщиков новосибирского долгостроя

Следственный комитет обратил внимание на проблему обманутых дольщиков ЖК «Новомарусино» в Новосибирске. Глава СК Александр Бастрыкин поручил проработать пути решения проблемы.

В сообщении СК РФ говорится, что в СМИ фигурирует информация о том, что обманутые дольщики новосибирского долгостроя «Новомарусино» планируют обратиться к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой решить проблему со строительством дома.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить о ситуации проработать возможные пути решения проблемы во взаимодействии с другими органами власти.

Напомним, что ранее в 2019 году ООО «Доступное жилье Новосибирск» признали банкротом. Организация возводила ЖК «Новомарусино», однако в 2017 строительство было приостановлено.

Руководитель и один из учредителей компании Вадим Варвянский стал фигурантом уголовного дела. Уголовные дела связаны с хищением средств дольщиков при возведении ЖК «Новомарусино» компанией «Доступное жилье Новосибирск».

В июне 2022 года суд взыскал с Варвянского 14,9 млн рублей в пользу ООО «Доступное жилье Новосибирск». В то время исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков рассказал, что 4 участка «Новомарусино» передано жилищно-строительному кооперативу.