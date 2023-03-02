Компания МТС завершила проект модернизации сети LTE в Первомайском районе Новосибирска. Благодаря проведенным работам в жилмассивах «Весенний» и «Березовый» скорости мобильного интернета выросли на 25 процентов.

«Рад сообщить, что новые скорости мобильного интернета получили жильцы «Весеннего» и «Березового» — больших массивов, где проживает треть населения Первомайки. В основном это молодые семьи, и мы наблюдаем, как большинство из них активно используют цифровые сервисы»,— рассказал технический директор МТС в Новосибирской области Андрей Арендаренко.

В рамках масштабной модернизации МТС провели модернизацию оборудования, что позволило жителям этих микрорайонов сохранить доступ в интернет на высоких скоростях. Даже при увеличенной нагрузке на сеть качество интернет соединения останется на самом высоком уровне.