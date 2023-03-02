Компания МТС провела масштабную модернизацию сети LTE для жителей Первомайского района

Александр Киселев
 
Интернет
Фото предоставлено МТС

Компания МТС завершила проект модернизации сети LTE в Первомайском районе Новосибирска. Благодаря проведенным работам в жилмассивах «Весенний» и «Березовый» скорости мобильного интернета выросли на 25 процентов.  

«Рад сообщить, что новые скорости мобильного интернета получили жильцы «Весеннего» и «Березового» — больших массивов, где проживает треть населения Первомайки. В основном это молодые семьи, и мы наблюдаем, как большинство из них активно используют цифровые сервисы»,— рассказал технический директор МТС в Новосибирской области Андрей Арендаренко. 

В рамках масштабной модернизации МТС провели модернизацию оборудования, что позволило жителям этих микрорайонов сохранить доступ в интернет на высоких скоростях. Даже при увеличенной нагрузке на сеть качество интернет соединения останется на самом высоком уровне.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  