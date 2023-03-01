Новосибирцев предупредили о возможных ЧП из-за штормового ветра

Снежные заносы, метели и гололёд ожидаются в Новосибирской области в ближайшие дни. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.

Как сообщили в ФБГУ «Западно-Сибирское УГМС», днём 2 марта и ночью 3 марта в Новосибирской области ожидаются мокрый снег и гололёдные явления, в отдельных районах региона пройдут метели.

Ветер в ближайшие двое суток усилится до 15-20 метров секунду, его порывы местами будут достигать 25 метров в секунду.

«На дорогах местами снежные заносы, сильная гололедица», — предупредили в ведомстве.

В четверг, 2 марта, температура воздуха в регионе ночью составит от 0 до -5 градусов, днём – от 0 до +5. В ночь на пятницу, 3 марта, похолодает до -8…-13 градусов, местами -2…-7, днём ожидается -3…-8, по юго-востоку местами до +2.

В субботу, 4 марта, ночная температура составит -7…-12 градусов, местами до -17. Днём ожидается -4…-9.

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, в связи с неблагоприятными условиями в ближайшие дни в регионе возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. Они могут быть связаны с повреждением и обрывом линий электропередачи, падением деревьев и слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий, а также нарушением работы транспорта.

Напомним, что на днях в Новосибирске прошёл первый в этом году дождь.