В Новосибирске 24 февраля прошел первый в 2023 году дождь

В последний день аномальной февральской оттепели в Новосибирске прошел первый в 2023 году дождь. Уже с 25 февраля по прогнозу синоптиков ожидаются похолодание и повсеместные гололедные явления.

Уточненный прогноз погоды в Новосибирске на 24 февраля от «Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещает южный ветер со скоростью 8-13 м/с и с порывами до 18 м/с, температуру воздуха +2 +4 градуса и местами небольшой дождь. По сообщению наших читателей дождь сегодня наблюдался как в левобережной части города, так и в центре.

Аномально теплая погода последних дней спровоцировала обильное таяние снега и многочисленные проблемы у автомобилистов с выездом из неочищенных от снега парковочных карманов — машины проваливаются в рыхлый снег и застревают, а водители вынуждены обращаться за помощью.

Прогноз погоды на 25 февраля обещает понижение температуры воздуха до -6 -8 градусов, местами небольшой снег, гололедные явления. Предполагается, что такая погода установится на ближайшую неделю. Передвигаться в таких условиях рекомендуется с умеренной скоростью как пешеходам, так и водителям автотранспорта.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, насколько сильные землетрясения происходили в Сибири в прошлом.