В Томске объявлено штормовое в связи с началом ледохода

По информации Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 11 по 15 апреля в районе города ожидается вскрытие реки Томь с возможным образованием затора льда и резким повышением уровня воды. В связи с чем в областном центре объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-центр городской администрации.

«Голова ледохода уже в Томской области. До вскрытия рек остаются считанные дни, а возможно, и часы. Подготовка к паводку – острая тема, особенно сейчас, когда на наших глазах разворачивается трагедия многих российских семей, которые потеряли свои дома из-за прихода воды», — написал в своем телеграм-канале глава города Дмитрий Махиня.

Мэр также отметил, что в настоящий момент власти еще по одному кругу проверяют дамбы, запорную арматуру, насосные станции, пункты временного размещения, чтобы всё находилось в рабочем состоянии.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Юргу из-за подтоплений в результате затора на реке Томь направлена группа спасателей МЧС.