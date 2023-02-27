Сибирские учёные будут изучать Арктику вместе с коллегами из Китая

Институт нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН подписал протокол о намерениях с китайским Институтом исследований Тибетского плато. Документ предполагает проведение совместных исследований на научно-исследовательской станции «Остров Самойловский» в Якутии.

Как сообщает «Наука в Сибири» со ссылкой на директора ИНГГ Вячеслава Глинских 27 февраля, сотрудничество с китайскими учёными поможет восстановить международную работу на базе научно-исследовательской станции.

Такую работу до недавнего времени россияне вели с учёными из немецкого Института арктических и морских исследований им. Альфреда Вегенера, однако в начале 2022 года сотрудничество было отложено на неопределённый срок.

«Буквально в последний день перед китайским Новым годом состоялся прямой контакт с коллегами из КНР по видеосвязи: мы договорились выделить конкретные позиции взаимных интересов, чтобы начать выстраивать совместную программу исследований и пути её реализации», — цитирует издание Вячеслава Глинских.

Научно-исследовательская станция «Остров Самойловский» построена в 2012 году по личному распоряжению президента России Владимира Путина. Изначально она проектировалась как площадка для проведения международных исследований. Один из операторов станции – Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.

Напомним, что в феврале прошлого года «Норникель» анонсировал совместный проект с СО РАН по изучению Арктики. Одна из основных целей инициативы – изучение и дальнейшее сохранение биоразнообразия северной территории. Кроме того, в рамках форума «Технопром-2022» в августе Чукотский арктический научный центр подписал ряд соглашений о сотрудничестве, предполагающих реализацию научно-исследовательских проектов, с новосибирскими вузами.