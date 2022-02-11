Сибирское отделение Российской академии наук и «Норникель» на совместной пресс-конференции 11 февраля анонсировали расширение сотрудничества в сфере экологии. Многие исследования будут проводится впервые.

Двумя годами ранее РАН и «Норникель» уже проводили Большую норильскую экспедицию – крупнейшее в постсоветской истории комплексное исследование биосферы Таймыра с целью оценить масштабы изменений за последние годы и выработать рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности в регионе. Новые проект продолжит исследования в этой области на еще более масштабном уровне. «Мы значительно расширили территорию, которая будет обследована – это Норильский промышленный регион, Кольский полуостров, районы Забайкальского края и участок Северного морского пути от Мурманска до Диксона», – рассказал в ходе пресс-конференции на площадке ТАСС вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Станислав Селезнев.

Главная задача проекта – изучение состояния биоразнообразия. «Биоразнообразие лежит в основе экологии, чем оно выше, тем стабильнее экосистема. Мы проведем базовые исследования в этой области, с целью не только дать объективную оценку текущей ситуации, но и выявить критерии воздействия на экосистему, индикаторы ее состояния и в итоге – разработать набор рекомендаций для разрабатываемой совместно с «Норникелем» программы по сохранению биоразнообразия», – пояснил руководитель проекта, директор Института систематики и экологии животных СО РАН Виктор Глупов.

Он также отметил, что важно разделить антропогенное воздействие и природные особенности этих территорий: предприятия располагаются в районах месторождений, одним из свойств которых является повышенный уровень содержания тяжелых металлов в окружающей среде, и это обстоятельство тоже надо учитывать.

На протяжении зимнего (март-апрель) и летнего сезонов 2022 года в указанных регионах будут работать более десятка экспедиционных отрядов, укомплектованных самыми разными специалистами – зоологами, ботаниками, гидрологами, почвоведами и т.д. Такой комплексный подход ранее не применялся на территориях восточнее Урала, и по итогам проекта ученые ожидают большое количество интересных открытий, как научных, так и прикладного характера.